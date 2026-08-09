    • 9 de agosto de 2026 - 18:30

    UVT es el nuevo campeón Argentino de Clubes tras 19 años de espera

    El Comunitario de UVT volvió a hacer historia y se consagró en Buenos Aires venciendo a Valenciano por 6-2.

    Histórico. la UVT volvió a la cima del Argentino de Clubes de hockey del país ganando la edición que se disputó en Vélez Sarsfield.

    Histórico. la UVT volvió a la cima del Argentino de Clubes de hockey del país ganando la edición que se disputó en Vélez Sarsfield.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) volvió a poner a San Juan en lo más alto del hockey sobre patines argentino. El equipo senior masculino se consagró Campeón Argentino de Clubes 2026 luego de vencer por 6 a 2 a Centro Valenciano en una gran final disputada en la pista de Vélez Sarsfield, Buenos Aires.

    Leé además

    Empate. Nazareno Funez aguanta la marca tucumana. San Martín tuvo reacción pero no le alcanzó para la victoria.

    San Martín reaccionó en Tucumán pero no le alcanzó para ganarlo

    Por Ariel Poblete
    Triunfo. Sportivo Rivadavia se hizo fuerte en Chimbas y venció a Defensores de Argentinos.

    Torneo Clausura: Unión y Rivadavia volvieron a festejar

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una consagración que demoró 19 en repetirse para el Comunitario, terminando con esa espera de sus hinchas que siempre lo quieren ver arriba.

    El conjunto sanjuanino tuvo una actuación contundente y cerró un campeonato en el que fue protagonista desde el comienzo. En la final, Facundo Peralta fue la gran figura al convertir tres goles, mientras que Franco Gómez, Matías Sillero y Roberto Aciar completaron la goleada. Para Valenciano marcaron Rodrigo Ferruccio y José García.

    CAMPAÑA GLORIOSA

    UVT avanzó hasta las instancias decisivas después de superar en cuartos de final a Andes Talleres por 3-1 y en semifinales a Estudiantil Porteño por 4-2. En la definición, el Comunitario volvió a demostrar su jerarquía y se impuso 6-2 para levantar nuevamente un título nacional.

    El torneo reunió a equipos de distintas provincias y tuvo como sedes las instalaciones de Vélez Sarsfield y Estudiantil Porteño, consolidándose como una de las principales competencias nacionales del hockey sobre patines.

    El plantel campeón estuvo integrado por: Roberto Aciar, Martín Álvarez, Víctor Carrazco, Pablo Gallardo, Franco Gómez, Mariano Ortiz, Facundo Peralta, Leandro Pérez, Tomás Rojas y Matías Sillero.

    El cuerpo técnico estuvo encabezado por José Luis Beltrán, acompañado por Franco Fernández, Alfredo Grastello, Martín Morales, Jorge Riveros y Juan Vallejo.

    Este nuevo campeonato representa mucho más que una copa. Es el resultado del trabajo de jugadores, cuerpo técnico, familias, dirigentes, colaboradores y de toda una comunidad que acompaña al club y entiende al deporte como una herramienta de crecimiento, pertenencia y construcción colectiva. Y una vez más, el nombre de Trinidad y San Juan queda en lo más alto del hockey sobre patines nacional.

    El regreso a San Juan sirvió para disfrutar de un recibimiento enorme para los campeones, que entraron en la rica historia de la UVT con esta conquista del Campeonato Argentino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Huracán se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.

    Huracán se quedó con el clásico: le ganó 2-0 a San Lorenzo en el Bajo Flores

    Rodrigo De Paul.

    El conmovedor homenaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi tras la muerte de su papá

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Martín de San Juan.

    Los videos de los goles de San Martín frente a su homónimo de Tucumán

    La sanjuanina Susana Mercado junto a Jorge Messi, en una de sus tantas reuniones, siempre por motivos de solidaridad. 

    El recuerdo de la sanjuanina que conoció a Jorge, el papá de Lionel Messi: "Fue un hombre bondadoso y justo"

    Por Germán González