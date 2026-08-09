UVT es el nuevo campeón Argentino de Clubes tras 19 años de espera

La Unión Vecinal de Trinidad (UVT ) volvió a poner a San Juan en lo más alto del hockey sobre patines argentino. El equipo senior masculino se consagró Campeón Argentino de Clubes 2026 luego de vencer por 6 a 2 a Centro Valenciano en una gran final disputada en la pista de Vélez Sarsfield, Buenos Aires.

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Una consagración que demoró 19 en repetirse para el Comunitario, terminando con esa espera de sus hinchas que siempre lo quieren ver arriba.

El conjunto sanjuanino tuvo una actuación contundente y cerró un campeonato en el que fue protagonista desde el comienzo. En la final, Facundo Peralta fue la gran figura al convertir tres goles, mientras que Franco Gómez, Matías Sillero y Roberto Aciar completaron la goleada. Para Valenciano marcaron Rodrigo Ferruccio y José García.

UVT avanzó hasta las instancias decisivas después de superar en cuartos de final a Andes Talleres por 3-1 y en semifinales a Estudiantil Porteño por 4-2. En la definición, el Comunitario volvió a demostrar su jerarquía y se impuso 6-2 para levantar nuevamente un título nacional.

El torneo reunió a equipos de distintas provincias y tuvo como sedes las instalaciones de Vélez Sarsfield y Estudiantil Porteño, consolidándose como una de las principales competencias nacionales del hockey sobre patines.

El plantel campeón estuvo integrado por: Roberto Aciar, Martín Álvarez, Víctor Carrazco, Pablo Gallardo, Franco Gómez, Mariano Ortiz, Facundo Peralta, Leandro Pérez, Tomás Rojas y Matías Sillero.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por José Luis Beltrán, acompañado por Franco Fernández, Alfredo Grastello, Martín Morales, Jorge Riveros y Juan Vallejo.

Este nuevo campeonato representa mucho más que una copa. Es el resultado del trabajo de jugadores, cuerpo técnico, familias, dirigentes, colaboradores y de toda una comunidad que acompaña al club y entiende al deporte como una herramienta de crecimiento, pertenencia y construcción colectiva. Y una vez más, el nombre de Trinidad y San Juan queda en lo más alto del hockey sobre patines nacional.

El regreso a San Juan sirvió para disfrutar de un recibimiento enorme para los campeones, que entraron en la rica historia de la UVT con esta conquista del Campeonato Argentino.