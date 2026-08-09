Torneo Clausura: Unión y Rivadavia volvieron a festejar

En una semana compleja, con una situación institucional que se agudiza, Atlético Unión necesitaba paz y en La Rinconada la encontró. Fue triunfo por 1-0 sobre Atenas Pocito con el tanto de Leandro Brizuela, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de fútbol.

Huracán se quedó con el clásico: le ganó 2-0 a San Lorenzo en el Bajo Flores

En el otro partido del domingo, en Chimbas, Defensores de Argentinos no pudo como local ante Sportivo Rivadavia que lo derrotó por 1-0 con un tanto de Gonzalo Riveros. Así, los de La Bebida se recuperaron de la derrota en el clásico de la fecha pasada ante Marquesado.

El sábado, Atlético se dio un gusto extra al quitarle el invicto al líder, Atlético Alianza, al que venció por 1-0. El único gol del intenso partido disputado en el Oeste sanjuanino fue de Jorge OIlivares, un nombre con demasiada historia reciente en Marquesado.

En Médano de Oro, el campeón del Apertura, Atlético Minero, no perdonó a Deportivo Carpintería y lo terminó venciendo por 3-1. Dos goles de Facundo García y el restante de Nicolás Villalba le dieron la victoria, descontando Abel Donoso para los Celestes.

En la calle Sargento Cabral, Colón Junior metió una victoria trabajada ante Sportivo Peñarol al que derrotó por 2-0 con goles de Diego Campos y de Rodrigo Galván, de penal.

En Zonda, Sportivo Villa Ibañez se quedó con el clásico ante Sarmiento al vencerlo por 1-0 con un gol de Enzo Molina, en el complemento. La Flecha zondina tuvo la chance de empatarlo de penal pero el arquero Ezequiel Herrera le contuvo el remate a Enzo Flores.

En Ullum, San Lorenzo y Sportivo 9 de Julio se mataron a goles para terminar 4-3 en favor de los Santos ulluneros. Santiago Perez, Hector Perez, Alan Borque, Ariel Sanchez marcaron para San Lorenzo, descontando Jeremias Villegas (2) y Vargas para los del Este.

El viernes, en uno de los adelantos de la fecha 8, en el Barrio Atlético, Trinidad y Desamparados terminaron empatando 2-2 en un emotivo encuentro. Juan Fernández y Lucas Carrizo marcaron los goles del León, mientras que Lucas Riofrío y Francisco Jofré convirtieron los tantos del Puyutano.

Antes, en Alto de Sierra. FC López Peláez sufrió para poder vencer a Juventud Zondina por 3-2. Ivan Ramírez, Cristian Aguilera y Néstor Yevcin convirtieron los goles del Tonelero, descontando para los Zondinos, Tomás Luna y Samuel Carbajal.