    • 5 de agosto de 2026 - 13:12

    Confirmaron la sede de la final del Torneo Clausura 2026

    El partido que definirá al campeón del segundo torneo del año se disputará la semana del 12-13 de diciembre en un reconocido estadio del fútbol argentino.

    Hay sede y fecha de la final del Torneo Clausura 2026.

    Hay sede y fecha de la final del Torneo Clausura 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha y escenario definidos. El encuentro que consagrará al nuevo campeón del fútbol argentino se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona “Tricampeones del Mundo”, ubicado en la ciudad de La Plata.

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    La elección del estadio bonaerense fue conocida este miércoles 5 de agosto, cuando todavía restan varios meses de competencia para determinar cuáles serán los dos equipos que llegarán al partido decisivo.

    Aunque todavía se aguarda la publicación formal por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, la sede y la fecha ya fueron establecidas, de acuerdo con la información difundida sobre la organización del torneo.

    La Plata recibirá la gran final del Clausura

    El Estadio Único Diego Armando Maradona fue elegido por su capacidad, infraestructura y experiencia en la realización de partidos y espectáculos de gran convocatoria. El escenario platense ya recibió encuentros de la Selección Argentina, definiciones nacionales y competencias internacionales.

    El Estadio &Uacute;nico Diego Armando Maradona de La Plata recibir&aacute; la final del Torneo Clausura 2026.

    El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata recibirá la final del Torneo Clausura 2026.

    El encuentro se disputará en cancha neutral y reunirá a los ganadores de las dos llaves de semifinales. Los equipos deberán superar primero la fase regular y luego las instancias eliminatorias para conseguir un lugar en la definición.

    El Torneo Clausura comenzó durante julio y se extenderá hasta diciembre. La competencia está dividida inicialmente en dos zonas y luego continuará con cruces eliminatorios desde los octavos de final.

    Qué obtendrá el campeón del Torneo Clausura

    Además de levantar el segundo título local de la temporada, el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura 2026.

    Con la sede ya elegida, los clubes conocen cuál será el destino final del camino: el próximo campeón del fútbol argentino se coronará en La Plata.

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