Confirmaron la sede de la final del Torneo Clausura 2026

La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha y escenario definidos. El encuentro que consagrará al nuevo campeón del fútbol argentino se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona “Tricampeones del Mundo” , ubicado en la ciudad de La Plata.

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La elección del estadio bonaerense fue conocida este miércoles 5 de agosto, cuando todavía restan varios meses de competencia para determinar cuáles serán los dos equipos que llegarán al partido decisivo.

Aunque todavía se aguarda la publicación formal por parte de la Asociación del Fútbol Argentino , la sede y la fecha ya fueron establecidas, de acuerdo con la información difundida sobre la organización del torneo.

El Estadio Único Diego Armando Maradona fue elegido por su capacidad, infraestructura y experiencia en la realización de partidos y espectáculos de gran convocatoria. El escenario platense ya recibió encuentros de la Selección Argentina, definiciones nacionales y competencias internacionales.

El encuentro se disputará en cancha neutral y reunirá a los ganadores de las dos llaves de semifinales. Los equipos deberán superar primero la fase regular y luego las instancias eliminatorias para conseguir un lugar en la definición.

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata recibirá la final del Torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura comenzó durante julio y se extenderá hasta diciembre. La competencia está dividida inicialmente en dos zonas y luego continuará con cruces eliminatorios desde los octavos de final.

Qué obtendrá el campeón del Torneo Clausura

Además de levantar el segundo título local de la temporada, el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura 2026.

Con la sede ya elegida, los clubes conocen cuál será el destino final del camino: el próximo campeón del fútbol argentino se coronará en La Plata.