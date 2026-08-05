FIFA desmintió un supuesto pacto de Infantino para llevar la final de 2030 a Marruecos

Una versión que involucra a Gianni Infantino, Marruecos y la final del Mundial 2030 provocó una nueva polémica dentro del fútbol internacional. El diario británico The Times publicó este miércoles 5 de agosto que el presidente de la FIFA habría prometido que el partido por el título se dispute en Casablanca a cambio de apoyos para mantenerse al frente de la entidad.

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La información apareció en un momento especialmente delicado para Infantino, cuestionado por su intento de incorporar capitales privados a una nueva estructura encargada de explotar los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA salió rápidamente a rechazar el supuesto acuerdo y aseguró que todavía no tomó una decisión sobre el estadio de la final de 2030 .

Según la investigación del medio británico, Infantino habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de organizar la final del Mundial 2030 para asegurarse respaldos de cara a la elección presidencial de la FIFA prevista para marzo de 2027.

La versión sostiene que el encuentro decisivo se celebraría en el futuro Estadio Hassan II , un gigantesco recinto que se construye en las afueras de Casablanca y que tendrá una capacidad proyectada para 115.000 espectadores. De completarse según lo previsto, se convertiría en el estadio de fútbol más grande del mundo.

The Times relacionó el presunto ofrecimiento con la importancia electoral de África dentro de la FIFA. La Confederación Africana de Fútbol reúne a 54 asociaciones nacionales , cada una con un voto dentro del Congreso que elige al presidente del organismo.

No obstante, la publicación no implica que la sede esté confirmada. Hasta el momento, la única información oficial es que la elección del estadio continúa pendiente y deberá ser acordada dentro del proceso organizativo del torneo.

El futuro Estadio Hassan II de Casablanca tendrá capacidad para alrededor de 115.000 espectadores y Marruecos pretende que reciba la final del Mundial 2030.

La respuesta de la FIFA ante la polémica

La FIFA negó que Infantino haya realizado una promesa a Marruecos y rechazó que la elección de la sede pueda utilizarse como parte de un intercambio político.

“Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho alguna promesa en relación con la organización de la final”, manifestó un portavoz del organismo. Además, indicó que la decisión será adoptada cuando corresponda dentro del proceso de planificación.

De esta manera, la entidad buscó frenar una versión que incrementó las tensiones entre los países organizadores y que golpeó nuevamente a Infantino en medio de una de las crisis internas más importantes de su gestión.

La aclaración no definió cuál será el estadio elegido. Por ahora, Marruecos y España continúan disputándose el derecho de recibir el partido más importante del Mundial, mientras Portugal también integra la organización general de la competencia.

La crisis que atraviesa Gianni Infantino

La controversia se produjo mientras Infantino encabezaba una reunión de emergencia con altos funcionarios de la FIFA en Marruecos. El dirigente intenta reconstruir apoyos después del rechazo generado por un proyecto que pretendía vender a inversores privados un 20% de una nueva sociedad vinculada con los derechos comerciales del Mundial para recaudar unos 4.200 millones de dólares.

La iniciativa fue abandonada tras las críticas de federaciones, dirigentes y organismos regionales. La UEFA manifestó que perdió la confianza en el liderazgo de Infantino, mientras que varias asociaciones europeas retiraron su respaldo a una eventual reelección. También surgieron cuestionamientos desde el interior de la propia FIFA.

En ese escenario, Marruecos aparece como uno de los aliados que mantuvo públicamente su apoyo al presidente. Infantino buscará un nuevo mandato en el Congreso de la FIFA que se realizará en ese país durante marzo de 2027, aunque todavía no surgió un candidato firme para enfrentarlo.

Ese contexto fue utilizado por The Times para sostener que el supuesto ofrecimiento de la final formaría parte de una estrategia destinada a conservar el respaldo africano. La FIFA, sin embargo, calificó esa interpretación como falsa.

Marruecos y España se disputan la final del Mundial 2030

Incluso antes de esta polémica, Marruecos y España ya habían iniciado una carrera diplomática y deportiva para quedarse con la definición.

El gran proyecto marroquí es el Estadio Hassan II de Casablanca, con 115.000 localidades. España, por su parte, cuenta con dos candidatos principales: el Santiago Bernabéu de Madrid, con una capacidad aproximada de 83.000 espectadores, y el renovado Camp Nou de Barcelona, proyectado para recibir alrededor de 105.000 personas.

La Real Federación Española de Fútbol manifestó en diferentes oportunidades su intención de que España lidere la organización y reciba la final. Marruecos, mientras tanto, realiza gestiones para llevar el encuentro decisivo a Casablanca, aunque su propia federación había reconocido en julio que FIFA todavía no había tomado ninguna determinación.

El Santiago Bernabéu y el futuro Estadio Hassan II aparecen entre los principales candidatos para recibir la final del Mundial 2030.

En caso de ser elegida Casablanca, sería apenas la segunda ciudad africana en organizar una final mundialista. La primera fue Johannesburgo en 2010, cuando España derrotó a Países Bajos y obtuvo el único título mundial de su historia.

Cómo será el Mundial 2030

La Copa del Mundo de 2030 tendrá una organización inédita. España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un encuentro cada uno como parte de la celebración por los cien años del primer Mundial, disputado en territorio uruguayo en 1930.

El torneo abarcará tres continentes y seis países. El partido inaugural conmemorativo se jugará en Montevideo, mientras que Argentina y Paraguay también albergarán encuentros antes de que la competencia continúe en Europa y África.

Lo que todavía no se conoce es dónde se levantará la Copa. La versión publicada por The Times instaló la posibilidad de Casablanca, pero la respuesta de la FIFA dejó el escenario nuevamente abierto: la final del Mundial 2030 aún no tiene una sede oficial.