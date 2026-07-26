    • 26 de julio de 2026 - 19:19

    Boca sufrió una dura goleada: perdió 3 a 0 con Deportivo Riestra en el debut del Clausura

    El Xeneize tuvo una noche para el olvido en el estadio Guillermo Laza y cayó con claridad ante el Malevo en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

    Boca Juniors.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors comenzó el Torneo Clausura 2026 de la peor manera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superado por Deportivo Riestra, que se impuso 3 a 0 en el estadio Guillermo Laza y dio uno de los grandes golpes de la primera fecha del campeonato.

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    El conjunto local mostró una gran eficacia y aprovechó las falencias defensivas del Xeneize para construir una victoria contundente. Boca nunca logró hacer pie en el partido, sufrió cada avance del Malevo y terminó dejando una imagen preocupante en su estreno en el certamen doméstico.

    La derrota llega pocos días después del triunfo por la Copa Sudamericana, resultado que había generado expectativas de cara al inicio del Clausura. Sin embargo, el equipo no pudo trasladar ese rendimiento al torneo local y se vio ampliamente superado durante los 90 minutos.

    Con esta victoria, Deportivo Riestra suma sus primeros tres puntos en el campeonato y comienza el Clausura con un envión anímico importante, mientras que Boca deberá reaccionar rápidamente para evitar que el traspié condicione el arranque de la competencia.

    El Xeneize buscará recuperarse en la próxima fecha ante Newell's, cuando vuelva a presentarse ante su público con la obligación de dejar atrás una derrota que encendió las alarmas entre sus hinchas.

    Los goles del encuentro:

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