De Boca Predio: le metió un gol a River, tiene de ídolo a Riquelme y su ex lo denunció por violento

Gonzalo Morales, el delantero de Barracas Central que le hizo este sábado el gol del triunfo a River por el Torneo Clausura, f ue denunciado por violencia de género en redes sociales por su expareja Karen, quien aseguró ya haber realizado al respecto la correspondiente presentación a la Justicia.

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La presunta víctima respaldó su acusación con fotos de golpes sobre su cuerpo y rostro y capturas de conversaciones de whatsapp con el futbolista y su madre en la que se aluden las agresiones. Incluso, en una charla se ve a la que sería la progenitora del Toro admitir los hechos: "Me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas".

"Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre ", lamentó la mujer en el inicio de su posteo.

"Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer, que convivíamos: Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central. Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo de que me fuera y lo deje", relató su calvario.

"Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar. Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona", agregó Karen.

Por último, relató que por fin se animó a dar el paso: "Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad".

El comunicado de Barracas Central

Tras conocerse la noticia, el club prometió tomar cartas en el asunto en cuanto confirme la existencia de la denuncia sin descartar por ahora ninguna medida. A continuación, su comunicado completo:

"El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales. La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario.

Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución".