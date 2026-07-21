    • 21 de julio de 2026 - 14:29

    ¿Juega Paredes ante O'Higgins? Boca lo concentra, pero sigue en duda

    El volante se entrenó a la par pese a una fisura en una costilla y quiere estar en La Bombonera. Arruabarrena decidirá a último momento.

    Paredes quiere jugar, pero sigue en duda en Boca

    Paredes quiere jugar, pero sigue en duda en Boca

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La principal incógnita de Boca Juniors para recibir a O’Higgins pasa por Leandro Paredes. El mediocampista se reincorporó al plantel después del Mundial, participó del entrenamiento y manifestó su deseo de jugar, pero la fisura que arrastra en una costilla mantiene en duda su presencia como titular.

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    El futbolista regresó rápidamente a los trabajos, apenas un día después de arribar al país con la delegación de la Selección argentina. Pese al desgaste acumulado y a las molestias físicas, se entrenó a la par de sus compañeros y será concentrado para el encuentro por la Copa Sudamericana.

    La decisión definitiva quedará en manos de Rodolfo Arruabarrena y del cuerpo médico. Paredes será evaluado durante las próximas prácticas para determinar cuánto dolor siente, cómo responde ante la exigencia física y si su participación puede agravar la lesión.

    ¿Leandro Paredes será titular en Boca?

    Por el momento, su presencia no está descartada, aunque tampoco está confirmada. El deseo del jugador de disputar un partido decisivo en La Bombonera mantiene abierta la posibilidad de que integre el equipo, pero el cuerpo técnico podría preservarlo o utilizarlo durante una parte del encuentro.

    La lesión se produjo durante la participación de Argentina en el Mundial 2026. Paredes habría disputado los últimos partidos del torneo con una fisura intercostal, una dolencia que puede generar dolor al respirar, girar el cuerpo o disputar la pelota. Aun así, completó una extensa carga de minutos con la Selección.

    En su entorno transmitieron tranquilidad sobre su estado. Su madre, Myriam Benítez, reconoció que el mediocampista tenía una pequeña lesión, aunque aseguró que se encontraba bien. Dentro del club, mientras tanto, seguirán su evolución hasta las horas previas al partido.

    El equipo que analiza Arruabarrena

    Más allá de la situación de Paredes, Arruabarrena mantendría buena parte de la formación que viene de ganar por la Copa Argentina. Una de las novedades podría ser el debut del arquero colombiano Álvaro Montero, quien disputa el puesto con Leandro Brey.

    El entrenador también evaluará a Sebastián Villa, otro de los recientes refuerzos colombianos, para saber si está en condiciones de competir por un lugar desde el inicio. En cambio, Adam Bareiro y Tomás Belmonte continúan recuperándose de sus lesiones, mientras que Milton Giménez trabaja de forma diferenciada y tendría pocas posibilidades de jugar.

    El probable equipo estaría compuesto por Álvaro Montero o Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda y Alan Velasco; Miguel Merentiel. La eventual inclusión de Paredes obligaría al entrenador a modificar esa estructura.

    Boca recibirá a O’Higgins este jueves 23 de julio, desde las 21.30, en La Bombonera, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. La revancha se disputará una semana después en Chile y el ganador avanzará a los octavos de final.

    Así, la respuesta sobre la presencia del campeón del mundo se conocerá cerca del encuentro. Paredes quiere jugar, concentrará y está a disposición, pero su titularidad dependerá de la evolución de la lesión y de la decisión final de Arruabarrena.

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