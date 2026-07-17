    • 17 de julio de 2026 - 17:29

    Arruabarrena reveló un gesto de Leandro Paredes para el plantel de Boca tras la victoria contra Sarmiento

    "Siempre está", dijo el DT Rodolfo Arruabarrena quien reveló la actitud del volante mientras se prepara para la final del Mundial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca venció a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el partido que marcó el regreso oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Tras conseguir la clasificación a los octavos de final, el DT reveló un gesto que tuvo Leandro Paredes con el plantel.

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    El volante de Boca se encuentra en plena concentración para afrontar la final del Mundial 2026 con la Selección argentina. El capitán era una de las bajas confirmadas para los primeros compromisos del segundo ciclo del Vasco, ya que fue convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, el mediocampista se hizo presente a la distancia.

    “Recién terminó el partido y ya teníamos un mensaje de Leandro felicitando a todo el grupo. Siempre está. Esperamos que el domingo pueda darnos una alegría, que ya bastante nos ha dado. No soy de romperle las p... más que está jugando el Mundial, él sí lo hace. Salí del vestuario y felicitó todo al grupo”, reveló Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al triunfo.

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    “Hicimos un partido bastante completo. Se animaron a jugar. Hay que seguir trabajando y mucho. No podemos volvernos locos por un buen partido, hay que seguir trabajando, acostumbrarnos a ganar, tener buen ritmo en lo futbolístico”, expresó el DT.

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