    • 9 de julio de 2026 - 10:12

    Boca arrancó con una victoria la era Arruabarrena: venció a Paranaense con un golazo de Blanco

    El Xeneize se impuso 1-0 en Salta en su último amistoso de pretemporada.

    Lautaro Blanco.

    Lautaro Blanco.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca tuvo un estreno exitoso en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. En un amistoso disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el conjunto xeneize derrotó 1-0 a Athletico Paranaense y dejó buenas sensaciones de cara al inicio de la competencia oficial.

    Leé además

    Edinson Cavani.-

    Final de ciclo: Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca
    El árbitro francés François Letexier.

    Mundial 2026: la FIFA rompió el silencio tras la polémica con Argentina y Egipto

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El único gol de la noche llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Tras una jugada iniciada en un córner, Santiago Ascacíbar asistió a Lautaro Blanco, quien sacó un potente zurdazo desde afuera del área que pegó en el travesaño antes de ingresar al arco brasileño. El lateral convirtió así el primer tanto de la nueva etapa encabezada por el "Vasco".

    En el complemento se produjo la acción más impactante del partido. A los 16 minutos, el arquero Santos salió a despejar una pelota fuera del área y, al bajar la pierna, impactó con los tapones en el rostro del juvenil Leonel Flores, quien hacía su debut en la Primera de Boca. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó y mostró la tarjeta roja directa al guardameta brasileño.

    Pese a jugar con un hombre más durante buena parte de la segunda mitad, Boca no logró ampliar la ventaja, aunque tampoco sufrió sobresaltos para sostener el triunfo en un encuentro que sirvió para comenzar a plasmar la idea futbolística del nuevo cuerpo técnico.

    Con este resultado, el equipo de Arruabarrena cerró su preparación y ahora pondrá el foco en el debut oficial del semestre, cuando enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Francia vs Marruecos.

    Francia vs Marruecos: a qué hora juegan, dónde verlo y el partido que abre los cuartos de final

    Por Redacción Diario de Cuyo
    argentina volvio a las practicas tras la remontada ante egipto: como esta cuti romero y el detalle de messi al saltar a la cancha

    Argentina volvió a las prácticas tras la remontada ante Egipto: cómo está "Cuti" Romero y el detalle de Messi al saltar a la cancha

    Por Redacción Diario de Cuyo
    sportivo desamparados cambia de pilcha: anuncio un convenio con una historica marca de indumentaria

    Sportivo Desamparados cambia de pilcha: anunció un convenio con una histórica marca de indumentaria

    Por Redacción Diario de Cuyo
    justin bieber, shakira, madonna y bts daran el show de medio tiempo en la final del mundial 2026

    Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS darán el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo