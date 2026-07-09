Boca arrancó con una victoria la era Arruabarrena: venció a Paranaense con un golazo de Blanco

El Xeneize se impuso 1-0 en Salta en su último amistoso de pretemporada.

Boca tuvo un estreno exitoso en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. En un amistoso disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el conjunto xeneize derrotó 1-0 a Athletico Paranaense y dejó buenas sensaciones de cara al inicio de la competencia oficial.

El único gol de la noche llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Tras una jugada iniciada en un córner, Santiago Ascacíbar asistió a Lautaro Blanco, quien sacó un potente zurdazo desde afuera del área que pegó en el travesaño antes de ingresar al arco brasileño. El lateral convirtió así el primer tanto de la nueva etapa encabezada por el "Vasco".

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Impresionante zurdazo de Lautaro Blanco para marcar el 1-0 de Boca a Athletico Paranaense en el amistoso en Salta y el primer gol del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rCL1vo1D39 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 En el complemento se produjo la acción más impactante del partido. A los 16 minutos, el arquero Santos salió a despejar una pelota fuera del área y, al bajar la pierna, impactó con los tapones en el rostro del juvenil Leonel Flores, quien hacía su debut en la Primera de Boca. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó y mostró la tarjeta roja directa al guardameta brasileño.

Pese a jugar con un hombre más durante buena parte de la segunda mitad, Boca no logró ampliar la ventaja, aunque tampoco sufrió sobresaltos para sostener el triunfo en un encuentro que sirvió para comenzar a plasmar la idea futbolística del nuevo cuerpo técnico.