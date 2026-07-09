Francia vs Marruecos: a qué hora juegan, dónde verlo y el partido que abre los cuartos de final

El seleccionado francés y la gran sorpresa africana se enfrentarán este jueves por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Después de una jornada sin actividad, el Mundial 2026 vuelve a escena con el inicio de los cuartos de final. Francia y Marruecos serán los encargados de abrir la instancia de los ocho mejores en un duelo que promete emociones y que pondrá en juego el primer boleto a las semifinales.

Francia llega como uno de los grandes candidatos al título. En su camino dejó atrás a Suecia y luego eliminó a Paraguay en los octavos de final, confirmando el poderío de un plantel repleto de figuras liderado por Kylian Mbappé.

Del otro lado estará Marruecos, una de las revelaciones del torneo. El conjunto africano eliminó a Países Bajos en los penales y luego goleó a Canadá para meterse por mérito propio entre los ocho mejores del certamen.

A qué hora juegan Francia vs Marruecos El encuentro se disputará este jueves 9 de julio, desde las 17:00 (hora de Argentina), en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston, Estados Unidos). El vencedor avanzará a las semifinales, donde enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica.