    • 4 de julio de 2026 - 10:14

    Mundial 2026: arranca la emoción de los octavos de final con dos partidazos este sábado

    Canadá se enfrenta a Marruecos y Paraguay desafía a Francia en el inicio de la fase eliminatoria.

    Gustavo Alfaro.

    Gustavo Alfaro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa del Mundo 2026 deja atrás los dieciseisavos de final y este sábado pone en marcha los octavos de final, una instancia en la que ya no hay margen de error. La jornada tendrá dos encuentros de alto voltaje que definirán a los primeros clasificados a los cuartos de final.

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    El primer duelo del día será entre Canadá y Marruecos, desde las 14:00 (hora de Argentina) en Houston. El seleccionado anfitrión buscará aprovechar el respaldo de su público para seguir haciendo historia, mientras que el conjunto africano intentará confirmar el gran nivel que mostró en la ronda anterior y convertirse en uno de los protagonistas del certamen.

    Más tarde, a las 18:00 (hora de Argentina), será el turno de Paraguay y Francia, que se enfrentarán en Filadelfia. La Albirroja llega con la confianza por haber eliminado a Alemania en los dieciseisavos de final, mientras que el seleccionado francés, uno de los grandes candidatos al título, buscará imponer su jerarquía para seguir en carrera.

    Los vencedores de ambos encuentros se cruzarán entre sí en los cuartos de final, por lo que la jornada comenzará a delinear el camino hacia las semifinales del Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

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