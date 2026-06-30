    • 30 de junio de 2026 - 08:31

    Graves incidentes en Países Bajos tras la eliminación frente a Marruecos en el Mundial 2026

    Hubo enfrentamientos y la policía tuvo que intervenir con camiones hidrantes en la ciudad de La Haya.

    Incidentes Paises Bajos.

    Incidentes Paises Bajos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 no solo provocó una enorme decepción deportiva, sino que también derivó en una noche de violencia en distintas ciudades del país. Tras la derrota por penales ante Marruecos, se registraron graves incidentes en la vía pública, con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, además de importantes daños materiales.

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    Los disturbios se concentraron principalmente en zonas urbanas donde cientos de personas se congregaron luego del encuentro. En algunos sectores hubo quema de contenedores de basura, lanzamiento de objetos contra los efectivos de seguridad y rotura de vidrieras, lo que obligó a un amplio despliegue policial para intentar controlar la situación.

    Las fuerzas de seguridad respondieron con vehículos antidisturbios y otras medidas para dispersar a los grupos más violentos. Como consecuencia de los enfrentamientos, varias personas fueron detenidas y las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a otros involucrados en los hechos.

    Los incidentes se produjeron poco después de que Marruecos sellara su clasificación a los octavos de final al imponerse por 3-2 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante los 120 minutos de juego. La derrota significó un duro golpe para la selección neerlandesa, que llegaba como una de las candidatas a avanzar en el torneo.

    No es la primera vez que un partido entre Países Bajos y Marruecos genera tensión en las calles. En los últimos años, encuentros de alto impacto entre ambas selecciones han estado acompañados por fuertes operativos de seguridad debido a antecedentes de incidentes registrados tras celebraciones o derrotas.

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