Graves incidentes en Países Bajos tras la eliminación frente a Marruecos en el Mundial 2026

Hubo enfrentamientos y la policía tuvo que intervenir con camiones hidrantes en la ciudad de La Haya.

La eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 no solo provocó una enorme decepción deportiva, sino que también derivó en una noche de violencia en distintas ciudades del país. Tras la derrota por penales ante Marruecos, se registraron graves incidentes en la vía pública, con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, además de importantes daños materiales.

Los disturbios se concentraron principalmente en zonas urbanas donde cientos de personas se congregaron luego del encuentro. En algunos sectores hubo quema de contenedores de basura, lanzamiento de objetos contra los efectivos de seguridad y rotura de vidrieras, lo que obligó a un amplio despliegue policial para intentar controlar la situación.

SE RE PUDRIO EN PAISES BAJOS



La policia se esta peleando con los hinchas de Marruecos que salieron a festejar pic.twitter.com/AlTIlgOfvF — ElBuni (@therealbuni) June 30, 2026 Las fuerzas de seguridad respondieron con vehículos antidisturbios y otras medidas para dispersar a los grupos más violentos. Como consecuencia de los enfrentamientos, varias personas fueron detenidas y las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a otros involucrados en los hechos.

Más incidentes entre la policía de Paises Bajos y los Marroquíes que salieron a festejar en las calles Holandesas pic.twitter.com/tRmsmrR4kD — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 30, 2026 Los incidentes se produjeron poco después de que Marruecos sellara su clasificación a los octavos de final al imponerse por 3-2 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante los 120 minutos de juego. La derrota significó un duro golpe para la selección neerlandesa, que llegaba como una de las candidatas a avanzar en el torneo.