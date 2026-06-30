Agenda del Mundial 2026: los partidos del martes 30 de junio

La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una agenda cargada de fútbol.

El primer partido del día comenzará a las 14 (hora de Argentina), cuando Costa de Marfil se enfrente a Noruega en el AT&T Stadium de Arlington. El ganador de este duelo tendrá un exigente desafío en la siguiente ronda, donde ya espera Brasil.

Más tarde, desde las 18, llegará uno de los choques más atractivos de los 16avos de final. Francia, subcampeona del mundo y una de las favoritas al título, se medirá con Suecia en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El vencedor se cruzará en octavos con Paraguay, que dio el golpe al eliminar a Alemania por penales.

La jornada se cerrará a las 22, cuando el anfitrión México reciba a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El conjunto azteca intentará aprovechar el apoyo de su público para seguir en carrera, mientras que los ecuatorianos buscarán dar el golpe y avanzar a la siguiente instancia. Quien gane enfrentará en octavos al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.