    • 30 de junio de 2026 - 07:36

    Agenda del Mundial 2026: los partidos del martes 30 de junio

    La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una agenda cargada de fútbol.

    Copa del Mundo.-
    Copa del Mundo.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El primer partido del día comenzará a las 14 (hora de Argentina), cuando Costa de Marfil se enfrente a Noruega en el AT&T Stadium de Arlington. El ganador de este duelo tendrá un exigente desafío en la siguiente ronda, donde ya espera Brasil.

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    Más tarde, desde las 18, llegará uno de los choques más atractivos de los 16avos de final. Francia, subcampeona del mundo y una de las favoritas al título, se medirá con Suecia en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El vencedor se cruzará en octavos con Paraguay, que dio el golpe al eliminar a Alemania por penales.

    La jornada se cerrará a las 22, cuando el anfitrión México reciba a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El conjunto azteca intentará aprovechar el apoyo de su público para seguir en carrera, mientras que los ecuatorianos buscarán dar el golpe y avanzar a la siguiente instancia. Quien gane enfrentará en octavos al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

    Con estos tres encuentros se completará una nueva etapa de los 16avos de final, en un Mundial que estrena el formato de 48 selecciones y que comienza a delinear el camino hacia la gran final del 19 de julio.

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