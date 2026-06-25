    • 25 de junio de 2026 - 08:19

    Mundial 2026: seis partidos animan la jornada de este 25 de junio

    La fase de grupos entra en su etapa decisiva y varias selecciones buscarán dar un paso clave hacia los 16avos de final.

    Copa del Mundo.

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    El Mundial 2026 tendrá este miércoles 25 de junio una jornada cargada de fútbol con seis encuentros correspondientes a la fase de grupos. Varias selecciones pondrán en juego sus aspiraciones de clasificación en una fecha que puede resultar determinante para el futuro de cada una en el torneo.

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    La actividad comenzará a las 17 (hora argentina) con dos partidos en simultáneo. Por un lado, Ecuador enfrentará a Alemania en un duelo de alto voltaje, mientras que Curazao se medirá con Costa de Marfil, en un choque clave para las aspiraciones de ambos seleccionados.

    Más tarde, desde las 20, será el turno de Japón frente a Suecia, otro de los encuentros destacados del día. En el mismo horario, Túnez buscará dar la sorpresa ante Países Bajos, uno de los equipos que llega con mayores expectativas en la competencia.

    La jornada se cerrará a las 23 con otros dos compromisos. Paraguay se enfrentará a Australia, mientras que Turquía chocará con Estados Unidos, en partidos que podrían definir posiciones y clasificaciones en sus respectivos grupos.

    Los partidos del día: 25 de junio

    Grupo E

    • Ecuador vs. Alemania

    Argentina: 17:00

    • Curazao vs. Costa de Marfil

    Argentina: 17:00

    Japón vs. Suecia

    Argentina: 20:00

    • Túnez vs. Países Bajos

    Argentina: 20:00

    • Paraguay vs. Australia

    Argentina: 23:00

    • Turquía vs. Estados Unidos

    Argentina: 23:00

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