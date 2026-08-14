Julián Álvarez habló con sus compañeros del Atlético de Madrid y admitió un error sobre su posible salida

Julián Álvarez quedó en el centro de la escena en el Atlético de Madrid después de los rumores que durante los últimos días lo vincularon con una posible salida al Barcelona. Sin embargo, el delantero argentino dio un paso atrás y mantuvo una charla con sus compañeros, a quienes reconoció que no manejó de la mejor manera la situación.

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Según informó el programa El Larguero, de Cadena SER, Álvarez admitió ante el plantel que “se ha equivocado particularmente en las formas y en la manera de expresarse” al referirse a su deseo de abandonar el conjunto dirigido por Diego Simeone.

La situación había tomado fuerza después de que el delantero hablara públicamente tras la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial. En aquella oportunidad, La Araña había expresado que “lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño” , en una clara referencia a sus intenciones de cambiar de club.

La declaración generó preocupación dentro del Atlético, especialmente ante la posibilidad de que el conflicto terminara afectando la convivencia dentro del vestuario. Por eso, la charla de Álvarez con sus compañeros fue interpretada como un gesto destinado a recomponer la relación con el grupo.

El argentino también dejó en claro que su compromiso con el equipo rojiblanco se mantiene intacto. Según la información difundida por Cadena SER, aseguró que su “compromiso con la camiseta rojiblanca es absoluto” , independientemente de cuánto tiempo permanezca en el club.

Julián Álvarez, cada vez más lejos del Barcelona

Más allá del interés del Barcelona, la situación parece haber cambiado en los últimos días. De acuerdo con la misma información, Álvarez ya tendría claro que no será transferido al conjunto catalán y estaría cada vez más cerca de dar marcha atrás con su intención de abandonar el Atlético.

El delantero también sería consciente de que una eventual continuidad podría generar un escenario complejo en el comienzo de la temporada, principalmente por la reacción que podría tener la hinchada del Atlético en el estadio Metropolitano.

En ese contexto, la prioridad del futbolista sería reconstruir el vínculo con sus compañeros y con los hinchas, después de un mercado de pases en el que su nombre quedó en el centro de numerosas versiones.

Simeone no lo llevó al último amistoso

En medio de esta situación, Diego Simeone decidió no incluir a Julián Álvarez en la convocatoria para el amistoso frente al Olympique de Marsella, último partido de preparación del Atlético antes del comienzo de La Liga.

El argentino no fue el único que quedó afuera de la expedición. También fueron preservados Álex Baena y Marcos Llorente, quienes se reincorporaron recientemente a los entrenamientos después de disfrutar de tres semanas de vacaciones tras la final del Mundial.

La lista de bajas se completa con Alexander Sorloth, quien atraviesa una dolencia muscular.

Según Cadena SER, la ausencia de Álvarez responde exclusivamente a cuestiones deportivas y de preparación física. El cuerpo técnico busca que el delantero llegue en las mejores condiciones al debut liguero ante el Málaga en el estadio Metropolitano.

Barcelona todavía insiste por La Araña

Aunque el Atlético mantiene una postura firme, el interés del Barcelona por Julián Álvarez continúa vigente.

El periodista Gerard Romero aseguró en su canal de streaming Jijantes que Hansi Flick le pidió a la dirigencia del Barcelona que mantenga la presión e intente concretar el fichaje hasta el cierre del mercado.

El entrenador alemán habría solicitado “un esfuerzo más, intentarlo hasta el final”, pese a que las negociaciones se encuentran estancadas.

El Barcelona habría llegado a ofrecer 100 millones de euros, propuesta que fue rechazada por el Atlético. La institución madrileña también habría desestimado cifras superiores provenientes de otros clubes.

La postura del conjunto rojiblanco había sido expuesta semanas atrás por su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, quien fue contundente al referirse a una posible transferencia: “No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

Así, mientras Barcelona mantiene la presión y Flick todavía sueña con incorporar al delantero argentino, Julián Álvarez parece acercarse cada vez más a la posibilidad de continuar en el Atlético de Madrid y dejar atrás el conflicto que puso en duda su futuro.