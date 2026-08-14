    • 14 de agosto de 2026 - 11:43

    El arquero de Corinthians denunció insultos racistas en Rosario y lanzó una dura frase contra los argentinos

    Hugo Souza aseguró que fue víctima de expresiones racistas durante el partido ante Rosario Central por la Copa Libertadores y cuestionó que este tipo de episodios se repitan.

    El arquero brasileño Hugo Souza denunció haber recibido insultos racistas.

    El arquero brasileño Hugo Souza denunció haber recibido insultos racistas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El partido entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores terminó 0-0, pero la noticia trascendió el resultado. El arquero del conjunto brasileño, Hugo Souza, denunció haber recibido insultos racistas de parte de un sector de la hinchada local durante el encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

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    El futbolista brasileño aseguró después del partido que las agresiones se produjeron en distintos momentos y que escuchó insultos de carácter racista. Ante la situación, se acercó al árbitro uruguayo Andrés Matonte para comunicarle lo que estaba ocurriendo.

    El juez activó entonces el protocolo antirracismo de la Conmebol, realizando el gesto establecido para advertir sobre este tipo de situaciones. El partido continuó y no volvió a registrarse una interrupción por el mismo motivo.

    La fuerte declaración de Hugo Souza

    Después del encuentro, el arquero se refirió a lo sucedido y cuestionó que este tipo de episodios se repitan cada vez que equipos brasileños juegan en Argentina. “Infelizmente, todas las veces que venimos a jugar acá es así. Parece común”, afirmó el arquero, según declaraciones recogidas tras el partido.

    En ese contexto, Hugo Souza lanzó una de las frases que generó mayor repercusión: “Los argentinos se creen más humanos que nosotros”. El arquero también señaló que su reacción durante el encuentro fue comunicar lo sucedido al árbitro y tratar de mantenerse concentrado en el partido. “Es algo que ocurre con frecuencia. Hay que mantener la cabeza en el juego y esperar que algún día cambie”, expresó.

    El protocolo antirracismo y el gesto de Di María

    Luego de que Souza informara al árbitro sobre los insultos, Matonte activó el protocolo correspondiente. El procedimiento contempla diferentes instancias ante la reiteración de actos discriminatorios y puede derivar en la suspensión del partido.

    Además, el capitán de Rosario Central, Ángel Di María, intervino para pedirles a los hinchas que dejaran de realizar los insultos denunciados por el arquero brasileño.

    El episodio provocó posteriormente una reacción del propio Corinthians. El club brasileño repudió públicamente lo sucedido y reclamó una investigación para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

    Un empate que dejó abierta la serie

    En lo estrictamente deportivo, Rosario Central y Corinthians empataron 0-0 en el encuentro de ida de los octavos de final.

    El equipo argentino tuvo varias oportunidades, especialmente durante el segundo tiempo, pero se encontró con una buena actuación de Hugo Souza, quien realizó intervenciones importantes para mantener su arco en cero.

    La serie se definirá en Brasil. El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en la Neo Química Arena y, en caso de un nuevo empate, la clasificación a los cuartos de final se resolverá mediante penales.

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