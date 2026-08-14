Mundial de hockey 2026: Las Leonas y Los Leones van por el título en un torneo con formato inédito

La espera terminó para Las Leonas y Los Leones . Este fin de semana comenzarán los Mundiales de hockey sobre césped 2026, que se disputarán hasta el 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos y tendrán como principal novedad un formato diferente al de las últimas ediciones.

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La competencia reunirá a 16 selecciones femeninas y 16 masculinas , que buscarán quedarse con el título mundial. Los partidos se repartirán entre el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica, y el Estadio Wagener de Amstelveen, en Países Bajos.

La modificación más importante estará en la estructura del campeonato: no habrá cuartos de final . Las selecciones comenzarán divididas en cuatro grupos de cuatro equipos y los dos mejores de cada zona avanzarán a una segunda fase de grupos. Allí volverán a medirse por un lugar en las semifinales.

El seleccionado argentino femenino integra el Grupo B y disputará sus primeros partidos en Bélgica. El debut será este sábado 15 de agosto frente a Estados Unidos , desde las 12.30, hora argentina.

Luego llegará el turno de Alemania , el lunes 17 a las 12, mientras que la primera fase se cerrará el miércoles 19 frente a Escocia , desde las 6.

Las Leonas llegan nuevamente entre las grandes candidatas. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará conseguir el tercer título mundial de la historia después de las consagraciones de 2002 y 2010.

Argentina fue subcampeona en el último Mundial y también viene de terminar segunda en las dos últimas ediciones de la FIH Pro League, siempre detrás de Países Bajos, que aparece nuevamente como uno de los principales candidatos.

Entre las figuras argentinas estará Majo Granatto, capitana y doble medallista olímpica, además de elegida como la mejor jugadora del Mundial anterior. También será clave Agustina Gorzelany, una de las principales especialistas del equipo en córners cortos.

Los Leones tendrán un desafío exigente

El seleccionado masculino argentino también tendrá un comienzo complicado. Los Leones integran el Grupo A y jugarán la primera fase en el Estadio Wagener de Amstelveen.

Argentina debutará el domingo 16 de agosto ante Japón, desde las 14. El martes 18 tendrá uno de los grandes desafíos de la primera ronda frente al local Países Bajos, a las 13, mientras que cerrará su participación en la zona el jueves 20 contra Nueva Zelanda, a las 7.30.

El cruce ante los neerlandeses será especialmente exigente por tratarse del seleccionado anfitrión y uno de los equipos que aparece habitualmente entre los candidatos a pelear por las instancias decisivas.

Un Mundial que cambia las reglas

El nuevo formato será uno de los grandes atractivos de esta edición. Después de la primera fase, los ocho equipos clasificados serán distribuidos en dos nuevos grupos de cuatro.

Los resultados obtenidos ante los rivales que vuelvan a coincidir en la segunda instancia serán conservados, por lo que cada partido de la primera ronda tendrá un peso importante en la carrera hacia las semifinales.

La eliminación de los cuartos de final también modifica el margen de error. A diferencia de otros Mundiales, no habrá una instancia de eliminación directa entre la segunda fase y las semifinales: los dos mejores de cada grupo de la segunda ronda avanzarán directamente a la pelea por las medallas.

Para Argentina, el objetivo será atravesar una primera etapa exigente y llegar con chances concretas a esa segunda fase. Las Leonas aparecen nuevamente como una de las principales candidatas, mientras que Los Leones buscarán dar el golpe en un torneo que promete partidos de máxima exigencia desde el comienzo.