El Nacional Federal Amateur de futsal ya está en marcha en San Juan

El Nacional comenzó con seis partidos y tuvo su acto inaugural con la presencia de autoridades. Este jueves continúa la fase de grupos.

Nacional. En San Juan, es momento de futsal federal con el torneo nacional que comenzó en el Velódromo Chancay.

San Juan ya vive el Torneo Nacional Federal Amateur de Futsal Masculino, competencia que comenzó este miércoles 12 de agosto y reúne a equipos de diferentes puntos del país. La primera jornada contó con seis encuentros y una importante cantidad de goles, con protagonismo de los representantes sanjuaninos.

En el marco de la apertura del certamen se realizó el acto inaugural, que contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, entre otras autoridades, representantes de la organización, delegaciones y protagonistas de la competencia.

En cuanto a los resultados de la primera jornada, Vuriclub superó 3-2 a Gran Rey; Banco Nación venció 5-3 a Banco Provincia; Auri Fútbol derrotó 5-3 a La Máquina; y Camioneros se impuso 7-2 ante Los Bosteros. Por su parte, Unión Santacruceño y Barrios de Pie igualaron 4-4, mientras que Gloria Sanjuanina tuvo un contundente debut al vencer 10-1 a Barrio Mercedario.