San Juan es la sede del Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026

San Juan será escenario del Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026 , que se desarrollará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, con la participación de asociaciones provenientes de diferentes provincias del país. La competencia contará con las categorías Primera Masculino, Primera Femenino y Senior +35 Masculino.

El certamen es organizado por la Asociación Civil de Sordos San Juan (ASSJ), con el aval de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso. Los encuentros se distribuirán en tres sedes: el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Club Barrio Rivadavia.

Participarán ASSJ (Asociación de Sordos de San Juan); ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua); ASO (Asociación Argentina de Sordos); UAS (Unión Argentina de Sordomudos); ASLP (Asociación de Sordos La Plata); OCS (Organización Cordobesa de Sordos); ACSOR (Asociación Civil de Sordos de Rosario); ASORSAFE (Asociación de Sordos de Santa Fe) y ASGBA (Asociación de Sordos de Gran Buenos Aires).

La actividad comenzará el sábado 15 desde las 10 en las tres sedes, mientras que entre las 15 y las 16 está prevista la inauguración del torneo en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, vale resaltar que la entrada en cualquiera de las tres sedes son totalmente gratis.

La programación continuará durante el domingo, con partidos desde las 9 y una extensa jornada de competencia, mientras que el lunes 17 se disputarán los últimos encuentros contemplados en el fixture. San Juan volverá así a recibir una competencia nacional que promueve el deporte, la participación y la inclusión a través del futsal.

LOS SANJUANINOS

La Asociación Civil de Sordos San Juan (ASSJ) tendrá representación en las tres categorías del Torneo Nacional: Primera Masculino, Primera Femenino y Senior +35 Masculino, con partidos distribuidos entre el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Club Barrio Rivadavia.

Primera Masculino

El seleccionado masculino de ASSJ debutará el sábado 15 de agosto a las 10 frente a ACSOR, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Ese mismo día, a las 16, enfrentará a UAS en el mismo escenario. El domingo 16 continuará su participación a las 9 ante ASORSAFE, a las 17:30 frente a ASO y cerrará la jornada a las 21:00 ante ASAM. Los tres encuentros se disputarán en Club Barrio Rivadavia.

Primera Femenino

El equipo femenino de ASSJ comenzará el sábado 15 a las 10 frente a OCS y volverá a jugar a las 16 ante ASAM. Ambos encuentros serán en Club Barrio Rivadavia. El domingo 16 tendrá tres compromisos: a las 9:00 frente a UAS en UVT; a las 17:30 ante ACSOR en el Velódromo Vicente Alejo Chancay; y a las 21:00 frente a ASLP, también en el Velódromo.

Senior +35 Masculino

El equipo Senior de ASSJ iniciará su participación el sábado 15 a las 10 frente a ASLP y a las 16 enfrentará a OCS. Ambos partidos se disputarán en UVT. El domingo 16 jugará a las 9 ante ASGBA en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y a las 17:30 frente a UAS en UVT. Su último compromiso será el lunes 17, a las 11:30, ante ASAM en el Velódromo.

Importante: para todos los encuentros que se disputen en Unión Vecinal de Trinidad (UVT), el ingreso del público será por calle Las Cañitas.