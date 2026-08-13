El dólar blue anotó su tercera suba de la semana: cuál fue la cotización en San Juan

El dólar blue registró su tercera suba de la semana, en línea con ajustes alcistas en el resto de las cotizaciones. De esta manera, el informal no exhibe una tendencia clara. En San Juan en tanto, cotizó en $1.470 para la compra y $1.570 para la venta.

El dólar oficial rozó los $1.500, el blue bajó en San Juan y el mercado mira con atención a agosto

El dólar oficial tocó los $1.500 y el mercado ya mira la demanda de cobertura de cara a 2027

El blue avanzó $5 (+0,3%) este jueves 13 de agosto, para cerrar a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, s egún los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió al 3,2%.

La divisa vienen mostrando un rebote hacia arriba esta semana, luego de encadenar previamente siete caídas consecutivas. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 13 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.582,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 13 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.524,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.580,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 13 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.279, según Binance.