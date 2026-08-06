El dólar oficial rozó los $1.500, el blue bajó en San Juan y el mercado mira con atención a agosto

El dólar oficial volvió a subir este jueves y extendió su racha alcista, aunque todavía se mantuvo por debajo de la barrera psicológica de los $1.500 en el segmento mayorista. Mientras tanto, el mercado comenzó a anticipar un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria para la segunda mitad del año, con especial atención puesta en las proyecciones económicas difundidas por el Banco Central (BCRA) a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El dólar blue ya bajó $20 en agosto y se acerca al oficial: cómo cerró este miércoles en San Juan

La cotización mayorista avanzó $3 respecto de la jornada anterior y cerró en $1.499,50 para la venta , ubicándose un 23,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este jueves alcanzó los $1.851,60 . En la rueda se negociaron más de u$s692,3 millones en el segmento de contado.

En el mercado de futuros también se observaron incrementos, con alzas de hasta 0,4% en los contratos correspondientes a 2026. Las expectativas de los operadores ubican al tipo de cambio mayorista en torno a $1.517 para fines de agosto y cerca de $1.627 hacia diciembre . Durante la sesión se operaron aproximadamente u$s1.340 millones .

En el segmento minorista, el Banco Nación finalizó la jornada con una cotización de $1.520 para la venta , mientras que el dólar tarjeta quedó en $1.976 .

Por su parte, el promedio de entidades financieras informado por el Banco Central ubicó al dólar minorista en $1.518,24.

En el mercado financiero, el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,2% hasta $1.578,36, mientras que el dólar MEP avanzó 0,2% y cerró en $1.520,86.

El dólar blue bajó en San Juan

El dólar blue volvió a mostrar una tendencia bajista. En la city porteña cerró en $1.530 para la venta, mientras que en San Juan descendió $10 respecto del miércoles y terminó la jornada en $1.560.

De esta manera, el mercado informal acumula una caída de $30 en la semana, luego de haber alcanzado máximos nominales de $1.570 días atrás. La mayor oferta de divisas característica de los primeros días del mes contribuyó a aliviar las presiones sobre el mercado paralelo y a reducir la brecha respecto del tipo de cambio oficial.

Agosto, un mes clave para el mercado cambiario

Los analistas consideran que agosto podría presentar un escenario más desafiante para el mercado de cambios. La estacionalidad propia del sector agroexportador implica una menor liquidación de divisas, mientras que empresas e inversores suelen incrementar la demanda de cobertura cambiaria.

En ese contexto, el Banco Central continúa interviniendo en el mercado de bonos para contener la volatilidad del tipo de cambio. Al mismo tiempo, los operadores siguen de cerca la evolución de las reservas internacionales y el comportamiento de los instrumentos atados al dólar, factores que serán determinantes para las próximas semanas.