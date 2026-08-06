Las consultoras proyectaron una inflación de 1,8% para agosto y un dólar a $1.652 para fin de año

Las consultoras y bancos que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron una inflación de 1,8% para agosto, dato que se conoció luego de anunciar una estimación de 2% para julio. Además, pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 29,8% para 2026 y un dólar a $1.652 para fin de este año.
En cuanto a las proyecciones para agosto, los participantes del REM estimaron un IPC del 1,8%, mientras que para el IPC Núcleo, que no considera precios regulados ni estacionales, la estimación también se ubicó en 1,8% tanto para el promedio general como para el grupo Top 10. Asimismo, la encuesta del BCRA señaló que el tipo de cambio promedio durante agosto se situaría en $1.512. Respecto al costo del dinero, los analistas prevén para este mes una tasa de interés activa de bancos privados (TAMAR) de 22,40% nominal anual (1,84% efectiva mensual), en tanto que el Top 10 la proyectó en 22,7%.
En cuanto al mes previo, el 2% previsto por la mediana para julio implicaría una aceleración respecto al 1,9% de junio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publicará la cifra definitiva el jueves 13 de agosto a las 16. Para los meses siguientes, el REM anticipó un ritmo de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre, con un repunte a 1,8% en diciembre y una baja a 1,7% en enero de 2027.
A escala anual, la inflación proyectada es de 21,8% para los próximos doce meses, 29,8% para todo 2026, 20% para 2027 y 14,1% para 2028. En materia cambiaria para fin de año, el consenso espera un dólar de $1.652 para diciembre —una variación interanual de 14,1%—, mientras que los analistas Top 10 lo ubican en $1.605.
En la actividad económica, el PIB cayó 0,4% en el segundo trimestre de 2026, pero las consultoras prevén un crecimiento de 1,0% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre, cerrando el año con un avance real del 2,7% (2,6% según el Top 10). Por el lado del empleo, la desocupación del segundo trimestre se mantendría en 7,7%, con una leve baja proyectada a 7,5% para el cuarto trimestre.
Finalmente, el sector externo registraría exportaciones por 100.207 millones de dólares e importaciones por 76.773 millones de dólares, generando un superávit comercial de USD 23.434 millones. En tanto, el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero cerraría 2026 con un superávit promedio de $15,6 billones ($15,1 billones para el Top 10).