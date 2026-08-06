Las consultoras proyectaron una inflación de 1,8% para agosto y un dólar a $1.652 para fin de año

Los analistas relevados por el BCRA estimaron que el IPC Núcleo se ubicará en 1,8% y previeron un dólar promedio de $1.512 durante este mes.

Para los analistas consultados por el BCRA, la inflación será de 1,8% en agosto.

Las consultoras y bancos que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron una inflación de 1,8% para agosto, dato que se conoció luego de anunciar una estimación de 2% para julio. Además, pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 29,8% para 2026 y un dólar a $1.652 para fin de este año.

En cuanto a las proyecciones para agosto, los participantes del REM estimaron un IPC del 1,8%, mientras que para el IPC Núcleo, que no considera precios regulados ni estacionales, la estimación también se ubicó en 1,8% tanto para el promedio general como para el grupo Top 10. Asimismo, la encuesta del BCRA señaló que el tipo de cambio promedio durante agosto se situaría en $1.512. Respecto al costo del dinero, los analistas prevén para este mes una tasa de interés activa de bancos privados (TAMAR) de 22,40% nominal anual (1,84% efectiva mensual), en tanto que el Top 10 la proyectó en 22,7%.

En cuanto al mes previo, el 2% previsto por la mediana para julio implicaría una aceleración respecto al 1,9% de junio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publicará la cifra definitiva el jueves 13 de agosto a las 16. Para los meses siguientes, el REM anticipó un ritmo de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre, con un repunte a 1,8% en diciembre y una baja a 1,7% en enero de 2027.

A escala anual, la inflación proyectada es de 21,8% para los próximos doce meses, 29,8% para todo 2026, 20% para 2027 y 14,1% para 2028. En materia cambiaria para fin de año, el consenso espera un dólar de $1.652 para diciembre —una variación interanual de 14,1%—, mientras que los analistas Top 10 lo ubican en $1.605.

En la actividad económica, el PIB cayó 0,4% en el segundo trimestre de 2026, pero las consultoras prevén un crecimiento de 1,0% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre, cerrando el año con un avance real del 2,7% (2,6% según el Top 10). Por el lado del empleo, la desocupación del segundo trimestre se mantendría en 7,7%, con una leve baja proyectada a 7,5% para el cuarto trimestre.