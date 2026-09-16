Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

El equipo económico difundió las proyecciones de crecimiento, precios, tipo de cambio y cuentas públicas que sustentan el proyecto que será tratado en el Congreso.

El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario.

Compartir







El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la norma que fija el nivel de gasto, los recursos previstos y los principales supuestos macroeconómicos con los que la administración nacional proyecta cerrar el ejercicio en curso y encarar el siguiente. El texto no solo distribuye partidas entre organismos y jurisdicciones, sino que también funciona como una fotografía de las expectativas oficiales sobre el comportamiento de variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio y las cuentas públicas.

La presentación se realizó en el día límite que establece la Constitución Nacional para el envío de la iniciativa al Poder Legislativo. El proyecto quedó a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, luego de una reunión de mesa política previa al ingreso formal de la norma. A partir de ahora, el debate se traslada al Congreso, donde diputados y senadores deberán discutir y eventualmente aprobar el esquema de gasto y de recursos para el año próximo.

A continuación, las diez claves para entender el proyecto y qué espera el Gobierno en materia económica.