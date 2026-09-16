Juicio por jurados: un experto que ya lo implementó en Chaco ve a San Juan preparada, con un acusatorio "de avanzada" y "oficinas modelo"

San Juan está en condiciones de dar el próximo paso en la transformación de su sistema de Justicia e implementar el juicio por jurados. Esa es la evaluación que hizo Víctor Emilio del Río , ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, quien este miércoles llegará a la provincia para brindar una conferencia magistral sobre el sistema y su impacto en la Justicia argentina.

Orrego presentó la Fiesta Nacional del Sol 2026 en Buenos Aires: "Es un espacio para relacionarnos con el mundo"

Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

En una entrevista telefónica con DIARIO DE CUYO , realizada desde su casa en la previa de su visita, el cortista chaqueño puso el foco especialmente en las condiciones que tiene San Juan para encarar la implementación. El diagnóstico es que “San Juan está muy preparado”. De hecho, el Poder Judicial sanjuanino ya tuvo el primer simulacro.

Del Río llega a San Juan con una experiencia directa en la materia. Fue uno de los colaboradores en la redacción de la Ley de Juicio por Jurados de Chaco y es coautor del libro Juicio por Jurados en la Provincia del Chaco. Además, integra el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, que fue una de las primeras jurisdicciones argentinas en poner en marcha este mecanismo.

Su evaluación sobre San Juan parte de dos fortalezas que considera determinantes: el sistema acusatorio y el funcionamiento de las oficinas judiciales. “Tienen un sistema acusatorio y un sistema de oficinas judiciales, que es lo que necesita el jurado. Los dos son ya modelo en el país”, afirmó. En particular, destacó el esquema de gestión de las oficinas judiciales sanjuaninas, al señalar que es observado por otras provincias y que incluso han llegado delegaciones para conocer su funcionamiento.

Para Del Río, el juicio por jurados no debería analizarse como una herramienta aislada, sino como parte de una transformación más amplia de la Justicia penal. En ese proceso, ubicó a San Juan en una posición avanzada.

La provincia ya cuenta con un sistema acusatorio en el que la investigación está en manos de los fiscales, mientras que los jueces tienen la función de garantizar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas legales y con respeto por los derechos de las partes. “San Juan es uno de los sistemas de mayor avanzada del país en el sistema acusatorio. Le falta solo el jurado, el broche de oro”, sostuvo.

El cambio, explicó, supone dejar atrás la lógica del sistema inquisitivo, en el que el juez podía concentrar funciones de investigación y decisión. Con el esquema acusatorio, la investigación y la decisión quedan claramente diferenciadas. El juicio por jurados agrega un nuevo componente: la participación de ciudadanos en la definición sobre los hechos en los casos más graves.

Pero que San Juan esté preparada no significa que el sistema pueda ponerse en marcha de manera automática. Del Río señaló que existe una norma en el Código Procesal Penal provincial que contempla el juicio por jurados, aunque consideró que resulta insuficiente para las exigencias actuales. “Tienen una norma en el Código Procesal Penal que actualmente, particularmente es mi opinión, es insuficiente. Habría que hacerle algunas reformas, ampliar esa norma”, planteó.

El cortista chaqueño explicó que las legislaciones más recientes de las provincias que ya aplican el sistema incorporaron herramientas y procedimientos que permiten preparar mejor los juicios y garantizar tanto el funcionamiento del jurado como la calidad de las decisiones. Por eso, uno de los desafíos para San Juan será adecuar su legislación a esa evolución y establecer con precisión el funcionamiento de las distintas etapas previas al debate.

La implementación tampoco se limitará a incorporar ciudadanos a una sala de audiencias. Según Del Río, el juicio por jurados exige una preparación mucho más intensa antes de llegar al debate.

Entre las instancias que mencionó está la audiencia preliminar, destinada a definir qué pruebas podrán llegar al juicio. Allí se discute cuáles son pertinentes, cuáles deben quedar afuera y qué elementos podrían resultar irrelevantes, poco confiables o generar un perjuicio indebido para las partes.

Después aparece la instancia de selección de los jurados, conocida como voir dire, en la que se convoca a ciudadanos y las partes intervienen para determinar quiénes integrarán finalmente el jurado.

Ese esquema implica un desafío organizativo para la Justicia sanjuanina: habrá que convocar y seleccionar ciudadanos, disponer los espacios y recursos necesarios, organizar las audiencias y, fundamentalmente, preparar a los operadores judiciales.

Pero Del Río puso el acento en otro aspecto: el cambio cultural que deberá atravesar la comunidad jurídica. “Va a requerir aún más tecnicismo en los jueces, mucha mayor capacitación”, afirmó. El cortista explicó que los jueces deberán ser capaces de transmitir conceptos jurídicos de manera clara y sencilla para que los jurados puedan comprender las reglas que deben aplicar.

La llegada del juicio por jurados también pondrá a prueba a fiscales y abogados defensores. Para Del Río, el sistema obliga a abandonar definitivamente una cultura judicial excesivamente vinculada al expediente escrito. “Argentina en sí en su conjunto y Latinoamérica también tiene un problema muy grave de afectación de poder llevar a salas de juicios orales los litigios”, señaló.

El jurado, en su opinión, funciona como un acelerador de esa transformación porque obliga a los litigantes a presentar la información de manera oral, clara y comprensible para personas que no tienen formación jurídica.

El cambio llega incluso a la sala de audiencias. Del Río fue tajante al describir la experiencia chaqueña para que “no entre más un papel en la sala de audiencia”. La lógica es que fiscales y defensores deban confrontar sus posiciones oralmente y producir información de calidad frente al juez y los ciudadanos.

La experiencia de Chaco también muestra que el debate propiamente dicho es apenas una parte de todo el proceso. Del Río explicó que las audiencias previas pueden extenderse durante varios días y que la preparación requiere un nivel elevado de discusión técnica.

Relató, como ejemplo, que uno de los últimos juicios que realizó antes de incorporarse al Superior Tribunal le demandó ocho días solamente en la etapa de preparación. Los juicios por jurados, una vez iniciados, suelen durar alrededor de tres días y sólo excepcionalmente se extienden hasta cinco.

Eso significa que, para San Juan, el desafío no pasa solamente por contar con una sala y un mecanismo de sorteo de ciudadanos. También deberá tener operadores capacitados para llevar adelante todo el proceso previo y un sistema de gestión capaz de absorber esa nueva dinámica. Y allí es donde Del Río encuentra la principal ventaja de la provincia porque considera que buena parte de esa estructura ya está funcionando.

La experiencia de Chaco como carta de presentación

El cortista chaqueño llegará a San Juan con los resultados de una experiencia que, según sostuvo, permite medir el impacto del sistema en quienes participan.

Chaco viene realizando un seguimiento de los juicios por jurados con especialistas de la Universidad de Cornell y encuestas reservadas a jueces, fiscales, defensores y, principalmente, a los ciudadanos que integran los jurados. Del Río señaló que los resultados de los primeros juicios muestran niveles de satisfacción de entre el 83% y el 95%, frente a niveles de desconfianza hacia la Justicia que los participantes manifestaban antes de atravesar la experiencia.

Incluso destacó que muchos jurados expresan su voluntad de volver a participar, algo que para el magistrado demuestra que el mecanismo no genera solamente una intervención puntual, sino también un vínculo diferente entre la ciudadanía y el sistema judicial.

El próximo paso para San Juan

Del Río considera que el escenario provincial está dado para avanzar. San Juan ya tiene, según su diagnóstico, dos de los pilares centrales: un sistema acusatorio consolidado y oficinas judiciales con una estructura de gestión reconocida.

Lo que resta es completar el diseño normativo, preparar a los operadores y adaptar la organización judicial a un proceso que incorpora a ciudadanos comunes en los casos penales más graves.

La conferencia que brindará este miércoles servirá justamente para profundizar sobre ese modelo. La actividad se realizará desde las 18 en el Cine Teatro Municipal, ubicado en Mitre 41 Este, y se denomina “Juicio por jurados: el diseño constitucional que reformó la justicia argentina”.