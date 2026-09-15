[VIDEO] Espectacular vuelco de una camioneta en inmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

Pasadas las 12 de este martes 15 de septiembre, se produjo un espectacular accidente en el departamento Santa Lucía, más precisamente sobre Ruta 20 casi calle Gorriti.
El siniestro ocurrió pasadas las 12 horas de este martes.
Pasadas las 12 de este martes 15 de septiembre, se produjo un espectacular accidente en el departamento Santa Lucía, más precisamente sobre Ruta 20 casi calle Gorriti.
A la espera de que se informe la mecánica del siniestro vial, se sabe que el conductor de una camioneta perdió el control, y quedó volcada entre los guardarrail centrales del acceso.
En un principio, los ocupantes (no se precisó cuántos) no resultaron heridos. El vehículo es nuevo y está radicado en la provincia de Mendoza.
El accidente generó un gran caos de tránsito.
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