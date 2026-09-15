    • 15 de septiembre de 2026 - 13:12

    [VIDEO] Espectacular vuelco de una camioneta en inmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    El siniestro ocurrió pasadas las 12 horas de este martes.

    Espectacular vuelco de una camioneta eninmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    Espectacular vuelco de una camioneta eninmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    Foto:

    Pasadas las 12 de este martes 15 de septiembre, se produjo un espectacular accidente en el departamento Santa Lucía, más precisamente sobre Ruta 20 casi calle Gorriti.

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    A la espera de que se informe la mecánica del siniestro vial, se sabe que el conductor de una camioneta perdió el control, y quedó volcada entre los guardarrail centrales del acceso.

    En un principio, los ocupantes (no se precisó cuántos) no resultaron heridos. El vehículo es nuevo y está radicado en la provincia de Mendoza.

    El accidente generó un gran caos de tránsito.

    VIDEO

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