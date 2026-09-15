Un abuelo de 81 años defendió a su nieto de tres ladrones: mató a uno con una escopeta y terminó baleado

Un violento intento de robo terminó con un delincuente muerto, dos sospechosos detenidos y un abuelo y su nieto heridos de bala en el partido bonaerense de Moreno. El episodio ocurrió en un comercio mayorista de alimentos y bebidas ubicado en la zona de Juramento y Patricias Argentinas.

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Según la información incorporada a la causa, tres hombres armados ingresaron al negocio de Víctor Insfrán, de 41 años, con fines de robo . Vecinos que advirtieron lo que estaba sucediendo alertaron a Lorenzo Rivero, de 81 años y abuelo del comerciante, quien se dirigió hasta el lugar llevando una escopeta.

Al llegar se produjo un enfrentamiento. El jubilado realizó varios disparos y uno de ellos impactó en la cabeza de uno de los asaltantes , identificado inicialmente como Nahuel. El hombre murió en la vía pública y, cuando llegó la Policía, tenía un arma de fuego en una de sus manos.

La secuencia estuvo lejos de terminar allí. Durante el intercambio de disparos, Rivero recibió un balazo en el tórax y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente , mientras que su nieto sufrió una herida de arma de fuego en la mano derecha.

Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar después de un llamado al 911 y encontró al presunto delincuente muerto. Los otros dos sospechosos, identificados como Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48 , habían sido reducidos por vecinos antes del arribo de los efectivos y quedaron aprehendidos.

De acuerdo con la investigación, ambos también habrían sido agredidos por personas que se encontraban en el lugar después del intento de asalto. La Justicia ahora busca reconstruir con precisión la secuencia y determinar qué arma fue utilizada en cada uno de los disparos.

Secuestraron armas y un cuchillo

Durante las tareas posteriores, los investigadores secuestraron dos armas de fuego en el domicilio del abuelo, mientras que entre los elementos atribuidos al delincuente fallecido fueron hallados un revólver y un cuchillo. Todo quedó incorporado a las pericias para determinar su utilización durante el hecho.

La investigación quedó en manos de la UFI N°4 de Moreno. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, mientras continúan las medidas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El episodio dejó así una escena de extrema violencia: un comerciante y su abuelo heridos, dos acusados detenidos y un tercer sospechoso muerto después de un intento de robo que terminó en un enfrentamiento armado.