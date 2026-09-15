Tras la balacera que mató a un nene de 7 años, detuvieron al principal sospechoso en Mendoza

La investigación por el crimen de Leonel Ortiz, el nene de 7 años que murió tras quedar en medio de una balacera en Mendoza , tuvo un avance clave este martes con la detención del principal sospechoso. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la pesquisa para determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el ataque.

Un nene de 7 años murió tras recibir un disparo en medio de un ataque contra una casa

El asesinato ocurrió durante la noche del lunes en Villa Junín, Las Heras , cuando al menos tres hombres llegaron hasta una vivienda y efectuaron varios disparos. Los primeros testimonios indicaron que los agresores se movilizaban en un automóvil rojo , vehículo en el que escaparon inmediatamente después del ataque.

En medio de los disparos, Leonel recibió un balazo que le provocó una grave lesión en la zona de la arteria femoral . Vecinos lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la importante pérdida de sangre .

Tras el homicidio, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de los atacantes mediante el análisis de cámaras de seguridad ubicadas principalmente en el Acceso Norte . Policía Científica también trabajó en la vivienda para establecer desde qué lugares se realizaron los disparos, cuántos proyectiles fueron utilizados y recuperar rastros que permitieran identificar a los responsables.

En las últimas horas, esas tareas derivaron en la captura del principal sospechoso del crimen , según informaron medios nacionales. Ahora la Justicia deberá establecer concretamente cuál habría sido su participación en la balacera y continuar avanzando sobre el resto de las personas vinculadas al ataque.

La causa está en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien desde el comienzo trabaja para determinar quién era realmente el objetivo de los disparos y cuál fue el motivo que desencadenó el ataque.

Investigan una posible disputa vinculada al narcomenudeo

Una de las principales hipótesis apunta a que la balacera podría haberse producido en el contexto de una disputa relacionada con el narcomenudeo, aunque esa línea continúa bajo investigación y todavía no fue establecida judicialmente como el móvil definitivo.

Después del crimen hubo además momentos de fuerte tensión en Villa Junín. Los disturbios registrados en el asentamiento dificultaron inicialmente el trabajo de los investigadores y obligaron a desplegar efectivos de Infantería para resguardar la zona mientras Policía Científica realizaba las pericias.

La detención representa el primer avance de peso en una causa que comenzó con la búsqueda de tres atacantes y de un auto rojo. La investigación continúa ahora para reconstruir completamente el ataque y determinar quién efectuó el disparo que terminó con la vida de Leonel.