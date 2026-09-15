Un nene de 7 años murió tras recibir un disparo en medio de un ataque contra una casa

Una balacera contra una vivienda de Villa Junín, en Las Heras, Mendoza , terminó con una víctima que, en principio, no habría sido el blanco del ataque: un nene de apenas 7 años murió tras ser alcanzado por uno de los disparos efectuados contra el domicilio.

Asesinan de un disparo a un joven dentro de su casa en Chimbas: buscan al autor del crimen

Nuevos detalles del crimen en Chimbas: al joven le dispararon en la cara y murió a los pocos minutos

El episodio ocurrió este lunes por la noche, antes de las 21.30 , cuando tres hombres arribaron en un automóvil rojo y comenzaron a disparar contra la casa. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los atacantes realizaron varios tiros y luego escaparon del lugar en el mismo vehículo.

En medio de la balacera, uno de los proyectiles impactó en el niño y le provocó una grave lesión en la zona de la arteria femoral . La herida le produjo una importante pérdida de sangre y dejó al pequeño en estado crítico.

Ante la emergencia, vecinos de la zona trasladaron al menor hasta el Hospital Carrillo , donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, pese a la asistencia recibida, murió como consecuencia de un shock hipovolémico .

Tras el crimen, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de los atacantes. El dato que por ahora resulta clave es que eran tres hombres y se movilizaban en un vehículo de color rojo .

Con esa información, la Policía puso el foco en las cámaras de seguridad instaladas en la zona del Acceso Norte, con el objetivo de establecer por dónde circuló el automóvil después de la balacera y avanzar en la identificación de quienes iban a bordo.

En la vivienda atacada también trabajó Policía Científica. Los peritos buscan determinar desde qué lugares fueron efectuados los disparos, levantar los rastros que hayan quedado en la escena y establecer la cantidad de proyectiles utilizados durante el ataque.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien deberá determinar además quiénes fueron los responsables y cuál era el verdadero objetivo de la balacera.

Investigan un posible conflicto por narcomenudeo

Entre las hipótesis que maneja la Justicia aparece la posibilidad de que el ataque esté relacionado con una disputa vinculada al narcomenudeo. Por ahora, esa línea no fue confirmada y los investigadores trabajan para establecer si existe efectivamente una conexión entre el ataque y alguna actividad de ese tipo.

La principal incógnita pasa por determinar por qué los agresores eligieron esa vivienda y contra quién estaba dirigido el ataque. La muerte del niño, en tanto, convirtió una balacera contra un domicilio en una tragedia que conmocionó a todo el asentamiento.

Luego del episodio se registraron disturbios en Villa Junín, situación que complicó las primeras tareas de los investigadores y de los peritos. Por ese motivo, Infantería tuvo que desplegarse en el lugar para garantizar la seguridad mientras se realizaban las pericias.

Ahora la Justicia intenta reconstruir toda la secuencia, identificar a los tres hombres que participaron del ataque, localizar el automóvil rojo y determinar las circunstancias que terminaron con la vida del pequeño.