Tensión y alivio en 25 de Mayo: un policía le salvó la vida a un niño que convulsionaba

Nuevamente el rápido accionar policial evitó una tragedia y estabilizó al menor hasta la llegada del servicio de salud.

Un momento de máxima tensión se vivió en el departamento 25 de Mayo, cuando un niño sufrió un cuadro convulsivo con pérdida de conocimiento que mantuvo en vilo a su familia. Gracias a la rápida intervención de un efectivo de la Policía de San Juan, la emergencia no pasó a mayores.

El episodio se registró en la zona de Calle 11 y Avenida San Martín, jurisdicción de la Comisaría 32°. Personal policial acudió de inmediato tras un desesperado pedido de auxilio y se entrevistó con la dueña de casa, de 31 años, madre del menor afectado.

Ante la gravedad del cuadro, el cabo Jorge Cejas descendió rápidamente del móvil policial y aplicó maniobras de primeros auxilios al niño, quien permanecía inconsciente. Con su intervención, el efectivo logró estabilizar al pequeño minutos antes del arribo de la ambulancia departamental.

Posteriormente, el equipo médico a cargo del enfermero Federico Pelícano (MP 1440) tomó el control de la situación y realizó el traslado del menor hacia el hospital local, donde ingresó en buen estado general y bajo observación médica de rutina.

Claves de la intervención El cabo Jorge Cejas (Policía de San Juan) asistió de urgencia a un menor que había perdido el conocimiento en la vía pública, logrando estabilizarlo hasta la llegada de la ambulancia.