Se reanudó el juicio a Pity Álvarez: hablaron de disparos a corta distancia y su defensa volvió a cuestionar su salud

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudó este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, después de una semana atravesada por planteos de la defensa. La jornada dejó declaraciones relevantes sobre la autopsia de la víctima, el estado físico y cognitivo que presentaba el músico en 2018 y las horas anteriores al crimen.

Juicio a Pity Álvarez: la defensa pidió apartar al fiscal y a los jueces y suspendieron la audiencia

La audiencia pudo continuar después de que la Cámara Nacional de Casación rechazara el pedido para apartar a los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Pese a ese revés, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro volvieron a reclamar la suspensión y avanzaron con un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. El planteo fue rechazado y el debate siguió adelante.

Uno de los testimonios centrales fue el de Angélica Cristina Bustos , integrante del Cuerpo Médico Forense y responsable de la autopsia de Cristian Díaz. La profesional declaró por videollamada y afirmó que las heridas correspondían a “disparos a corta distancia” .

Bustos explicó que la víctima presentaba cuatro heridas de arma de fuego en el rostro y la cabeza y señaló que, de acuerdo con la trayectoria de los proyectiles, el tirador debía encontrarse hacia el lado izquierdo de Díaz. También indicó que una de las fotografías de la autopsia mostraba restos de pólvora sobre la mejilla, otro elemento compatible con disparos efectuados a poca distancia.

La médica confirmó además que Díaz murió como consecuencia de las heridas de bala y de la hemorragia interna que provocaron. Su declaración había comenzado en una audiencia anterior, pero quedó interrumpida cuando Álvarez sufrió una descompensación y debió ser trasladado al Hospital Fernández.

Los datos coinciden con otros elementos periciales incorporados anteriormente al juicio. Un especialista en criminalística había declarado que al menos uno de los disparos fue realizado a no más de 60 centímetros de la víctima y explicó que tres proyectiles siguieron una trayectoria descendente.

Qué dijeron las médicas que examinaron a Pity

También declaró Mariela Biazoni Rolla, médica legista que había examinado al músico. La profesional sostuvo que durante aquel procedimiento Álvarez respondía coherentemente a las preguntas y comprendía las instrucciones que recibía, como informar sus datos personales o quitarse una prenda para ser revisado.

Luego fue el turno de Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense. Basándose en el informe elaborado en octubre de 2018, explicó que el músico estaba “lúcido y orientado” y contestaba las preguntas. También describió las secuelas de un grave accidente en moto que Álvarez había sufrido años antes, entre ellas una parálisis facial periférica izquierda y lesiones en la cadera y una pierna.

Guzmán indicó que esas lesiones podían generarle dificultades para desplazarse y dolor, aunque Álvarez podía mantenerse de pie y caminar. Mientras transcurría su declaración este lunes, el músico se quedó dormido por momentos e incluso llegó a roncar, según registró Infobae desde la audiencia.

La hija de Díaz contó cómo lo vio horas antes del crimen

La jornada sumó un testimonio que inicialmente no figuraba entre los previstos. A pedido del fiscal Sandro Abraldes, el tribunal aceptó escuchar a Jacqueline Guzzardi, quien fue criada como hija de Cristian Díaz y tenía contacto cotidiano con él. La Fiscalía consideró importante su relato frente a la hipótesis de la defensa de que la víctima habría ido a buscar a Álvarez para enfrentarlo.

Jacqueline Guzzard y Cristian Maximiliano Díaz.

Guzzardi aseguró que su padre no tenía ningún conflicto con Pity Álvarez. Recordó que lo había visto el 11 de julio de 2018, horas antes del homicidio, cuando Díaz fue a visitarla y le llevó ropa, zapatillas y dinero. “Lo vi normal”, declaró ante el tribunal.

La joven contó además que mantenían contacto diario y que conserva conversaciones de WhatsApp. Durante la causa se sometió a una prueba de ADN que determinó que no era hija biológica de Díaz, aunque remarcó que eso nunca modificó el vínculo que habían construido. “Él siempre fue amoroso conmigo, atento”, expresó.

Cuando le preguntaron qué esperaba del proceso, pidió que se haga justicia y que la resolución sea adoptada “sin ningún tipo de beneficio”.

La defensa pidió anular su declaración y el tribunal lo rechazó

Después de escuchar a Guzzardi, la defensa pidió directamente la nulidad de su testimonio. Javier Baños sostuvo que se había ocultado prueba y cuestionó que la Fiscalía hubiera tenido contacto previo con la testigo. El fiscal Abraldes rechazó esa acusación y aseguró que nadie le indicó qué debía declarar.

La querella acompañó la postura fiscal y el tribunal finalmente desestimó el planteo. Goerner cuestionó particularmente la acusación de un supuesto ocultamiento de prueba y calificó ese tipo de afirmaciones como “temerarias”. Luego se dispuso pasar a un cuarto intermedio.

“Se le achicó el cerebro”, la polémica afirmación de la defensa

Antes de comenzar la audiencia, Sebastián Queijeiro volvió a referirse públicamente al estado de salud del músico y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”.

El abogado atribuyó esa afirmación a estudios y profesionales de parte y sostuvo que una resonancia magnética, un encefalograma y otros análisis mostrarían alteraciones. También señaló que existe un trámite para establecer apoyos jurídicos y un tratamiento médico para Álvarez. Se trata de argumentos de la defensa y no de una conclusión médica adoptada por el tribunal.

Queijeiro insistió en que considera que su cliente no se encuentra en condiciones adecuadas para afrontar el proceso. Sin embargo, agregó que, si el tribunal mantiene el criterio de que Álvarez comprende el juicio, la defensa continuará sosteniendo como estrategia de fondo que el músico actuó en legítima defensa.

Ese planteo ya había sido analizado en jornadas anteriores. El TOC N°29 recordó que informes del Cuerpo Médico Forense habían considerado que Álvarez conservaba “reserva cognitiva suficiente” para afrontar el debate, pese a episodios de somnolencia, falta de descanso o escasa colaboración registrados durante las evaluaciones.

De qué está acusado Pity Álvarez

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, ambos discutieron y posteriormente se produjo un enfrentamiento. La hipótesis fiscal sostiene que Álvarez sacó una pistola calibre .25 y disparó contra Díaz. La defensa, en cambio, busca demostrar que el músico reaccionó ante una agresión y que actuó en legítima defensa, una cuestión que el tribunal deberá resolver al momento de dictar sentencia.

La reanudación de este lunes correspondió a la octava jornada del juicio. Esteban Toro Martínez, otro de los médicos originalmente convocados, finalmente no pudo declarar. El tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio y el debate continuará el miércoles 16 de septiembre a las 12.