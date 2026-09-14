Robo de cubiertas en la Policía de San Juan: quién es el cabo acusado de llevarse 28 neumáticos

Franco Nicolás Narváez Rivero, de 29 años, es cabo de la Policía de San Juan y cumplía funciones como gomero en el taller de la División Automotores. Quedó detenido luego de que encontraran en una vivienda de Rivadavia 28 cubiertas nuevas que pertenecerían a la fuerza.

El caso que puso bajo la lupa el funcionamiento del taller de la Policía de San Juan tiene como principal sospechoso a un integrante de la propia fuerza. Se trata de Franco Nicolás Narváez Rivero, un cabo de 29 años que trabajaba como gomero en el taller de la División Automotores, ubicado sobre calle Salvador María del Carril, en inmediaciones de Falucho, Concepción.

Narváez quedó involucrado a partir de un allanamiento realizado el jueves 10 de septiembre en una vivienda del barrio Natania XX, en Rivadavia. Los investigadores buscaban elementos vinculados a otros robos cuando encontraron 28 neumáticos nuevos, de diferentes medidas y destinados a vehículos de la fuerza.

La pista que llevó hasta el policía surgió a partir de la información aportada por la mujer que ocupaba la vivienda. Según consta en la investigación, la propietaria manifestó que las cubiertas no eran suyas y que las conservaba allí por pedido de un familiar. Los investigadores establecieron entonces que había sido Narváez quien había llevado los neumáticos hasta ese domicilio.

Además, algunos de los neumáticos tenían precintos con números de registro. Esa identificación permitió establecer que las cubiertas formaban parte del stock del taller policial, reforzando la hipótesis de que habían sido retiradas del depósito de la propia fuerza.

Tras el hallazgo, la Fiscalía solicitó la captura del cabo. Narváez finalmente se presentó por sus propios medios y quedó detenido. Posteriormente, la Justicia dispuso que permaneciera privado de su libertad mientras el Ministerio Público terminaba de reunir y analizar elementos de prueba.