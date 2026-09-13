Compró una moto y a la hora se la robaron en Rivadavia

Un hombre identificado como Máximo Abel Olivares fue condenado a 6 meses de prisión efectiva luego de ser detenido mientras circulaba con una moto que había sido robada minutos antes en el departamento Rivadavia, según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

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La misma había sido comprada horas antes y estaba siendo estrenada por su dueño.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de septiembre de 2026 , alrededor de las 1:54, en el Barrio Del Bono Green. Según la investigación, una vecina que ingresaba a su vivienda observó a un hombre que caminaba junto a una motocicleta a pocos metros del lugar.

Poco después, el propietario advirtió que le habían sustraído su Honda de color blanco , que había comprado apenas unas horas antes. Tanto el damnificado como la testigo aportaron a la Policía las características del sospechoso y del vehículo.

Personal de la Comisaría 13ª inició la búsqueda y logró interceptar a un hombre en la intersección de Comandante Cabot y Zonda , a unas diez cuadras del lugar del robo. El sospechoso coincidía con las características aportadas por la testigo y circulaba en una moto similar a la denunciada.

Durante la entrevista, los efectivos advirtieron que el rodado no tenía llave y presentaba los cables cortados, por lo que procedieron a la aprehensión de Olivares. En ese momento también se encontraba el propietario, quien reconoció la motocicleta como suya y constató los daños.

De acuerdo con la investigación, Olivares habría ingresado al consorcio donde estaba estacionada la moto a través del portón, que se encontraba abierto, por lo que no fue necesario ejercer violencia para ingresar al lugar.

El caso fue llevado adelante por el fiscal Fernando Bonomo, con la intervención de la ayudante fiscal Lucía Escudero. En un acuerdo de juicio abreviado, Olivares fue condenado a 5 meses de prisión efectiva por el robo.

Sin embargo, al contar con una condena anterior, la Justicia dispuso la unificación de penas en una pena única de 6 meses de prisión efectiva, además de declarar su reincidencia y ordenar la prisión preventiva.