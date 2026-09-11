"Es mucho": lo condenaron por robar una moto y golpeó la mesa de un cabezazo

Un momento de tensión se vivió este jueves durante una audiencia de Flagrancia en la que Franco Exequiel Ibaceta fue condenado a 3 meses de prisión efectiva . Cuando conoció la pena acordada, el imputado reaccionó con frustración, golpeó la mesa con un cabezazo y expresó: “Me están dando una banda, es muy mucho, si yo no he querido robar nada” .

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Ante la situación, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para que Ibaceta pudiera tranquilizarse y luego continuar con el trámite judicial. Un policía tuvo que reducirlo y después, entre siete, trasladarlo al calabozo de Flagrancia.

La causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo , con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Verón . El proceso terminó mediante un acuerdo de juicio abreviado , que estableció una condena de 3 meses de prisión efectiva. Además, se declaró la reincidencia del acusado y se dispuso su prisión preventiva.

El hecho ocurrió el martes 8 de septiembre, alrededor de las 18:35 , cuando un sujeto se acercó a un ciclomotor Yamaha 110 cc que estaba estacionado con traba de seguridad sobre la vereda del domicilio de su propietario.

Según la acusación, el hombre utilizó un destornillador para intentar romper el tambor de la moto , pero no logró concretar el robo porque una vecina advirtió la situación y le gritó para preguntarle qué estaba haciendo. Antes de escapar, el sujeto arrancó el espejo retrovisor izquierdo del rodado.

Los gritos alertaron al dueño de la moto, quien salió de la vivienda junto a su hermano. La mujer les describió al sospechoso y señaló que vestía campera blanca y pantalón negro.

Los hermanos salieron en búsqueda del hombre y lograron localizarlo a unos 600 metros, cuando ingresaba a pie al lote API 2, sobre calle Proyectada. Uno de ellos consiguió alcanzarlo y comenzó un forcejeo para reducirlo, mientras el otro pedía auxilio a efectivos de la Unidad Operativa Centenario Oeste que pasaban por la zona.

Durante la intervención policial, los efectivos realizaron una requisa de urgencia y encontraron un espejo retrovisor que fue reconocido por el propietario de la moto. Además, Ibaceta tenía en una de sus manos el destornillador que, según la acusación, habría utilizado para intentar agredir a los hermanos durante el forcejeo.

Por las características de la zona y debido a que allí viven familiares del aprehendido, los policías se trasladaron posteriormente hasta el lugar donde había ocurrido el hecho.

La intervención de la UAT derivó en la presencia de la ayudante fiscal de turno, quien tomó conocimiento del procedimiento y se comunicó con el fiscal Bonomo. Finalmente, se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia, que concluyó con el acuerdo de juicio abreviado y la condena efectiva.