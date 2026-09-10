    • 10 de septiembre de 2026 - 10:56

    Circulaba ebrio en moto, llevaba casi $2,5 millones y marihuana: fue detenido en Capital

    El motociclista, de 24 años, dio 1,74 g/l en el test de alcoholemia. También le secuestraron dos celulares y dinero en efectivo.

    El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comando Urbano en avenida Libertador y Urquiza.&nbsp;

    El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comando Urbano en avenida Libertador y Urquiza. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista de 24 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en Capital luego de ser sorprendido circulando de manera imprudente y en estado de ebriedad. Durante el procedimiento, la Policía encontró entre sus pertenencias casi $2,5 millones en efectivo, marihuana y dos teléfonos celulares.

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    El operativo se produjo cerca de las 2.20 en avenida Libertador y calle Urquiza, cuando efectivos de la División Comando Urbano observaron la maniobra del conductor y decidieron interceptarlo. El joven fue identificado como Russo Acosta, quien se movilizaba en una motocicleta Gilera Smash de color azul.

    Dio 1,74 g/l de alcohol en sangre

    Según la información policial, al detenerlo los efectivos advirtieron que el motociclista presentaba signos compatibles con un aparente estado de ebriedad. Por ese motivo solicitaron la intervención de personal de Tránsito, que realizó el correspondiente test de alcoholemia.

    El control arrojó un resultado de 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso la radiación de la motocicleta y la retención de su licencia de conducir. Cuando los agentes le comunicaron esas medidas, el joven se ofuscó con el personal que participaba del procedimiento.

    Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial por infracción a los artículos 98°, 109°, 117° y 118° de la Ley 941-R, mientras que en el expediente tomó intervención el Primer Juzgado de Faltas.

    Casi $2,5 millones, marihuana y dos celulares

    Durante la requisa de la mochila que llevaba el conductor, los policías encontraron una bolsa transparente con hojas verdes, dos teléfonos celulares y una importante cantidad de dinero en efectivo. Ante el hallazgo de la sustancia, se realizó una consulta con efectivos del Departamento Drogas Ilegales, quienes dieron intervención a la fiscal federal.

    Más tarde se efectuó el conteo del efectivo y se determinó que el joven transportaba $2.480.000. Tanto el dinero como los dos teléfonos y la sustancia encontrada quedaron secuestrados en el marco de las actuaciones correspondientes.

    La investigación continuará ahora para determinar las circunstancias vinculadas con los elementos hallados durante el procedimiento, mientras que la situación relacionada con la conducción bajo los efectos del alcohol quedó bajo intervención de la Justicia de Faltas.

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