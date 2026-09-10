    • 10 de septiembre de 2026 - 10:47

    Tiene 5 años, fue a comer un pancho y terminó con quemaduras por agua caliente

    El accidente ocurrió durante la noche en el barrio Teresa de Calcuta. El pequeño fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención médica.

    Hospital Marcial Quiroga.

    Hospital Marcial Quiroga.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de 5 años terminó internado luego de sufrir quemaduras con agua caliente durante la noche en el barrio Teresa de Calcuta. El menor se encontraba junto a un puesto de venta de panchos cuando, por circunstancias que todavía no fueron precisadas, un recipiente se volcó y el líquido cayó sobre su cuerpo.

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    El accidente ocurrió de manera repentina y el pequeño sufrió lesiones producto del contacto con el agua a alta temperatura. Ante la situación, quienes se encontraban en el lugar dieron aviso y se activó el operativo de asistencia.

    Después de recibir las primeras atenciones, el niño fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó bajo cuidado del personal médico. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las quemaduras ni sobre las partes del cuerpo afectadas.

    El hecho generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar y ahora la evolución del pequeño es seguida por los profesionales que lo asisten.

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