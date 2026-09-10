    • 10 de septiembre de 2026 - 11:33

    Caso Ángela "Lita" Álvarez: la autopsia confirmó que fue asfixiada y agravaron la acusación contra los saquedores

    La autopsia determinó que la jubilada murió por sofocación. Fiscalía cambió la calificación y ahora los sospechosos están imputados por robo seguido de muerte.

    De izquierda a derecha: Flores, Pozo, Vera y Videla. La autopsia confirmó un asesinato y los complicó.

    De izquierda a derecha: Flores, Pozo, Vera y Videla. La autopsia confirmó un asesinato y los complicó.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el saqueo de la casa de Ángela “Lita” Álvarez, una jubilada de Santa Lucía, tuvo un giro clave luego de que los estudios histopatológicos confirmaran que la mujer murió de manera violenta. La autopsia determinó que fue asfixiada por sofocación, por lo que la causa pasó de una investigación por un delito contra la propiedad a una acusación por homicidio.

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    El hecho ocurrió entre el 23 y el 27 de julio, cuando un grupo de delincuentes ingresó en reiteradas oportunidades a la vivienda de Álvarez, ubicada en el barrio Alberdi. Los ladrones se llevaron electrodomésticos, muebles y ropa de cama, hasta que un vecino descubrió a dos de ellos intentando sacar la heladera en un carro enganchado a una bicicleta.

    El vecino logró reducir a uno de los sospechosos, Gabriel Alejandro Pozo, y dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos de la Comisaría 5ta ingresaron a la vivienda, encontraron el cuerpo de “Lita” junto a su cama, en avanzado estado de descomposición.

    En un primer momento, el estado del cadáver impidió establecer con precisión la causa de muerte. Por ese motivo, la UFI Delitos Especiales, encabezada en este caso por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, había avanzado inicialmente con una imputación por hurto simple.

    Pero los resultados de los estudios histopatológicos modificaron por completo el escenario. Los análisis permitieron establecer que la jubilada había sufrido una muerte violenta por asfixia por sofocación. Con esa evidencia, el Ministerio Público Fiscal pidió ampliar la investigación y modificar la calificación legal.

    Cuatro acusados por robo seguido de muerte

    La Justicia hizo lugar al planteo y los cuatro detenidos quedaron imputados como coautores de robo seguido de muerte, delito previsto en el artículo 165 del Código Penal y que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.

    Además, el juez de garantías Pablo León extendió a un año la Investigación Penal Preparatoria y dictó un año de prisión preventiva para los cuatro acusados.

    Los imputados son Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera. Todos cuentan con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad: Flores acumula cinco condenas en Flagrancia, Videla tiene una condena de tres años de prisión efectiva dictada en 2023 y Vera Riveros registra dos condenas previas por robo.

    Mientras los cuatro permanecen detenidos, la investigación continúa para establecer con precisión qué participación tuvo cada uno en la muerte de “Lita”. La Fiscalía analiza registros de cámaras de seguridad de la zona correspondientes a los días cercanos al fallecimiento y mantiene la búsqueda de otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

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