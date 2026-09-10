Lo sorprendieron forzando una ventana para robar en Santa Lucía, intentó escapar y cayó detenido

Un hombre de 28 años fue detenido en Santa Lucía luego de ser sorprendido mientras presuntamente intentaba ingresar a una vivienda para robar. El procedimiento ocurrió cerca de las 23 del miércoles, en una propiedad ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña, y el sospechoso fue aprehendido tras intentar escapar de los efectivos policiales.

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Según informaron fuentes policiales, un llamado alertó sobre la presencia de un sujeto que estaría intentando cometer un robo . Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron por la puerta trasera del inmueble y observaron al hombre, quien al advertir la presencia policial salió corriendo hacia un descampado.

Durante la fuga, el sospechoso intentó ingresar a una vivienda precaria de la zona , donde finalmente fue alcanzado y detenido por los policías de la Comisaría 5ª.

Al revisar el inmueble donde se habría producido el intento de robo, los efectivos constataron que una ventana lateral había sido violentada , mientras que también encontraron dañada la tela mosquitera. En el piso había una tenaza, una estufa eléctrica negra marca Protalia y un palo de aproximadamente un metro, elementos que habrían sido utilizados para hacer palanca.

Además, al ingresar junto al propietario, los policías observaron que otras ventanas se encontraban abiertas , por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar si el sospechoso había intentado ingresar por alguno de esos sectores.

En medio del procedimiento se presentó una mujer, quien señaló al detenido como el presunto autor de la rotura de una puerta que conduce a una de las habitaciones del inmueble.

El detenido fue identificado como Ramírez, de 28 años, y quedó vinculado a una causa por robo en grado de tentativa, violación de domicilio y daño simple.

En el lugar intervino el ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, por lo que el acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.