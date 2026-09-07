    • 7 de septiembre de 2026 - 08:51

    Intentó robar una moto y un aire acondicionado y terminó detenido en Santa Lucía

    El sospechoso fue descubierto por el dueño de una vivienda cuando manipulaba una motocicleta y había sacado la unidad interna de un aire acondicionado. Fue detenido tras una persecución.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 30 años terminó detenido en Santa Lucía luego de ser descubierto dentro de una vivienda a la que habría ingresado tras violentar el candado del portón. Según la denuncia, el sospechoso intentó llevarse una motocicleta y la unidad interna de un aire acondicionado, pero el propietario advirtió la maniobra y salió a perseguirlo.

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    El hecho ocurrió en un domicilio de ese departamento. Según informaron desde la Comisaría 29ª, un hombre de 44 años escuchó ruidos y, al mirar por una ventana, observó a un desconocido que había abierto el portón corredizo de su casa.

    El candado había sido violentado y el sospechoso se encontraba manipulando el manubrio de una motocicleta, que estaba asegurada con una traba de seguridad.

    Al revisar el lugar, el damnificado también constató que el intruso había tomado la unidad interna de un aire acondicionado Samsung blanco, de 5200 frigorías, que se encontraba en una galería.

    Lo persiguió y abandonó el aire acondicionado

    El propietario salió de la vivienda para evitar que concretara el robo y comenzó a perseguir al sospechoso. Durante la huida, el hombre terminó arrojando el equipo de aire acondicionado en la esquina de Derqui y Unión.

    De acuerdo con la denuncia, el presunto delincuente iba acompañado por otro hombre. Ambos continuaron la fuga hasta ingresar a una vivienda que contaba con un cierre perimetral construido con pallets.

    Finalmente, uno de ellos fue aprehendido e identificado como Castillo, de 30 años.

    El procedimiento quedó caratulado como Robo, con intervención de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del detenido.

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