Detuvieron al abuelo de Guadalupe Lucero por una nueva denuncia de abuso sexual

La investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero , la niña que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis, sumó una nueva novedad judicial. Roque Lucero, su abuelo paterno, fue detenido por una nueva denuncia de presunto abuso sexual contra una menor , en una causa diferente a la que ya lo había tenido como imputado.

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Según informaron fuentes judiciales, el hecho fue denunciado durante 2025 y este lunes el hombre será trasladado a una audiencia de formulación de cargos , instancia en la que se conocerán los detalles de la acusación y las medidas que podría solicitar la Fiscalía.

Hasta el momento no trascendieron públicamente datos sobre la edad de la presunta víctima, las circunstancias del hecho ni la calificación legal que impulsará el Ministerio Público Fiscal.

Esta no es la primera denuncia de abuso sexual que enfrenta el abuelo paterno de Guadalupe. En abril de este año , había sido imputado en otra investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024.

En ese expediente, la presunta víctima es una joven con discapacidad que era menor de edad al momento en que habría ocurrido el hecho. El 20 de abril , la Justicia le formuló cargos por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante .

Como parte de la investigación se realizó una Cámara Gesell, procedimiento mediante el cual la presunta víctima pudo brindar su relato ante profesionales especializados.

En aquella oportunidad, Lucero no quedó detenido. La querella, encabezada por Soledad Poma de Otaegui, había solicitado medidas restrictivas ante la posibilidad de riesgos procesales, entre ellas la prohibición de salir de San Luis y la obligación de realizar presentaciones periódicas.

A estos dos expedientes se suma una tercera denuncia por un hecho ocurrido en 2016, aunque esa investigación no habría registrado avances.

La desaparición de Guadalupe y el reclamo de su familia

Los antecedentes judiciales de Roque Lucero también fueron planteados por la familia materna de Guadalupe dentro de la investigación federal por la desaparición de la niña.

Luego de conocerse la imputación de abril, Yamila Cialone y Silvia Domínguez se presentaron ante la Justicia Federal para solicitar que se revisaran las medidas adoptadas respecto del abuelo paterno y que las denuncias por abuso sexual fueran analizadas como una posible línea dentro de la búsqueda.

La familia aclaró entonces que no estaba acusando a Roque Lucero de tener responsabilidad en la desaparición de Guadalupe, sino que reclamaba que toda la información disponible fuera investigada.

Desde el entorno de Eric Lucero, padre de la niña, rechazaron cualquier vínculo entre las causas por abuso sexual y la desaparición de Guadalupe.

El abogado Héctor Zavala Agüero sostuvo que Roque Lucero había sido investigado exhaustivamente durante los primeros años de la causa federal y que se habían realizado allanamientos y distintos procedimientos para establecer dónde se encontraba el día en que Guadalupe desapareció.

Ahora, la nueva detención vuelve a modificar el escenario judicial de Roque Lucero. La audiencia de este lunes será clave para conocer qué se le imputa concretamente, qué elementos tiene la Fiscalía y qué medidas podrían disponerse en su contra.