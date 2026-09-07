    • 7 de septiembre de 2026 - 09:21

    Conmoción por la muerte del hijo de 7 años de una jueza

    La conmoción y el dolor por la muerte del pequeño generaron profundas muestras de acompañamiento a la familia.

    Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

    Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un profundo dolor atraviesa a Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, tras la muerte de su hijo Alfonso Rivas Zabalza, de apenas 7 años. El chico falleció el jueves 4 de septiembre, y la noticia repercutió con fuerza en todo el ámbito judicial de la provincia.

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    Alfonso era alumno de la Escuela 1231 Santa María, que el pasado viernes decidió no abrir sus puertas como forma de duelo y acompañamiento a la familia y a toda la comunidad educativa. Desde la institución compartieron unas palabras de despedida: “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de un estudiante de nuestra institución perteneciente a Santa María”. Y sumaron un mensaje directo al niño: “Queremos agradecerte, Alfonso, por el tiempo compartido, por cada juego, cada mirada y cada sonrisa que nos regalaste. Por habernos permitido conocerte y ser parte de tu historia”. Cerraron con una despedida cargada de afecto: “Tu presencia quedará para siempre en nuestra comunidad y en el corazón de quienes tuvimos la dicha de compartir con vos”.

    El pesar por la pérdida se extendió rápidamente dentro del Poder Judicial de Santa Fe. La propia Corte Suprema de Justicia de la provincia emitió un comunicado en el que hizo llegar su acompañamiento a Zabalza y a su familia en este trance.

    A esas muestras de condolencia se sumaron el Colegio de la Magistratura y el Funcionariado del Poder Judicial y del Ministerio Público, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, y diversas cámaras y dependencias judiciales de la provincia.

    Entre los mensajes publicados, los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción expresaron que acompañan “en el sentimiento a la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe” tras la pérdida de su hijo.

    Además de su función en el máximo tribunal provincial, Zabalza se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Tanto la cátedra de Derecho Tributario como la carrera de posgrado en esa especialidad también le hicieron llegar sus condolencias.

    Producto de esta dolorosa situación familiar, la magistrada no estuvo presente el viernes en la ceremonia de asunción de Diego Maciel como nuevo miembro de la Corte Suprema santafesina.

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