Conmoción por la muerte de un comisario.

Roberto Carlos Villarroel (48), titular de la Comisaría Décima de Maipú de Mendoza desde hace pocas semanas, exintegrante de la UEP y también con años de experiencia en Inteligencia, murió el pasado domingo después del mediodía tras recibir un disparo en una zona de cañaverales ubicada frente a su casa, en el barrio Recodo 2. Hay conmoción por su muerte.

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La principal hipótesis apunta a que se habría quitado la vida luego de mantener una discusión con su pareja , frente a otros colegas. El fiscal de Homicidios Oscar Malla quedó a cargo de la investigación.

La muerte del efectivo de alto rango generó conmoción en el complejo y también en la cúpula del Ministerio de Seguridad . Un llamado al 911 alertó sobre el hecho y luego fue encontrado sin vida, cuando habían llegado policías de la UMAR a la escena .

Las primeras actuaciones a las que accedió El Sol señalan que, momentos antes del desenlace, Villaruel habría mantenido una discusión con su pareja . Luego, según la información reunida con el paso de los minutos, salió de la casa y cruzó la calle hacia el citado sector, donde habría utilizado un arma de fuego para quitarse la vida. Sería la pistola provista de calibre 9 milímetros.

Por lo que detallaron las fuentes, la secuencia iba a ser material de instrucción y será el fiscal Malla quien deberá determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos a la muerte del efectivo policial.

Uno de los elementos que podría resultar clave para reconstruir la escena es una cámara perteneciente al sistema de trabajo policial que habría registrado parte de la secuencia posterior, que portaban policías de UMAR que llegaron hasta el teatro del hecho. Así lo detallaron sus colegas en la escena.

El hallazgo del cuerpo provocó un rápido despliegue policial en el barrio, con la presencia de Policía Científica. En pocos minutos, la escena quedó vallada y rodeada de efectivos y funcionarios que llegaron al lugar tras conocer la identidad de la víctima.

La situación generó momentos de tensión y profunda conmoción entre los policías que se acercaron hasta el sector; aunque también reinó el silencio.

Villaruel era un comisario en actividad y se encontraba al frente de la Comisaría Décima de Maipú, desde hace pocos días, por lo que la noticia tuvo un fuerte impacto dentro de la fuerza.