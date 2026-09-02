Despecho y ataque a martillazos en Chimbas: vio a su expareja con otro hombre y terminó destrozándole el auto

Una discusión que comenzó lejos de los tribunales terminó con un auto destrozado y un hombre detenido en Chimbas . Según la investigación, Franco Castro, de 38 años, atacó a martillazos el Volkswagen Gol de un hombre que mantenía una relación con su expareja y escapó en una motocicleta.

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El episodio ocurrió el viernes 28 de agosto por la noche, en inmediaciones del barrio Costanera IV. El Volkswagen Gol gris estaba estacionado sobre calle Santa Cruz cuando Castro habría llegado al lugar y, por motivos vinculados con la relación de su expareja, comenzó a romper los vidrios del vehículo.

El ataque no pasó inadvertido. Policías que realizaban recorridas preventivas observaron la situación y, cerca de las 22:35, iniciaron la persecución del sospechoso, que escapó en una Corven 110 cc azul.

Los efectivos lograron interceptarlo aproximadamente cinco minutos después, cerca de Santa Cruz y Tambor de Tacuarí, en el barrio Costanera III.

Lo siguieron por las calles de Chimbas y lo detuvieron

Durante el procedimiento, los policías secuestraron la motocicleta, un casco negro y un juego de llaves. Además, junto al Volkswagen Gol encontraron un martillo que habría sido utilizado para provocar los daños.

La situación que habría desencadenado el ataque se conoció posteriormente. El propietario del automóvil se encontraba dentro de una vivienda junto a una mujer con la que mantenía una relación cuando escuchó fuertes golpes provenientes de la calle.

Al salir, observó movimientos en las inmediaciones y habría reconocido a Castro como la expareja de la mujer. Según declaró, la relación entre ambos había terminado aproximadamente un mes antes.

El dueño del Gol también manifestó que el sospechoso habría realizado gestos amenazantes antes de escapar.

El acusado fue detenido y luego recuperó la libertad

Castro fue trasladado a la Comisaría 23ª y quedó vinculado a una causa tramitada bajo el sistema de Flagrancia por el delito de daños.

En la jornada del martes fue llevado ante la jueza de Garantías María Gema Guerrero. La investigación había comenzado bajo la conducción del fiscal Francisco Micheltorena y posteriormente quedó en manos de la fiscal Virginia Branca, quien formalizó la imputación.

Durante la audiencia, la defensa, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, propuso una salida alternativa mediante una reparación integral para compensar al propietario por los daños ocasionados en el vehículo.

La jueza aceptó el planteo, fijó un cuarto intermedio hasta la próxima semana y dispuso la inmediata libertad de Castro, mientras continúa el proceso para definir la reparación por los destrozos provocados en el automóvil.