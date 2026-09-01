Chimbas: cayó con armas, municiones y plantas de marihuana tras una seguidilla de robos

Un hombre de apellido Carrizo fue detenido en la madrugada de este martes durante un allanamiento realizado por la Brigada de Investigación Central en el departamento Chimbas. El operativo se desencadenó en el marco de una causa por robos reiterados en el departamento Rivadavia y derivó en la intervención tanto de la justicia provincial como de la Federal, ya que en la vivienda se acopiaban armas de fuego, proyectiles de diversos calibres y plantas de cannabis sativa.

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La investigación comenzó semanas atrás a raíz de múltiples denuncias por robos en la zona de Rivadavia. Mediante labores de inteligencia, callejeo policial y relevamiento de cámaras y testimonios, los efectivos de la Brigada Central lograron determinar el posible destino de los efectos sustraídos y la identidad de los sospechosos.

Con los datos obtenidos, la Unidad Fiscal interviniente solicitó la orden de rigor, la cual fue firmada y autorizada por el Juez de Garantías en turno.

El procedimiento se concretó en las primeras horas de la madrugada en una finca situada en el Loteo Santa Isabel, en Chimbas. Al irrumpir en el inmueble, los uniformados redujeron al principal sospechoso, identificado como Carrizo, quien fue trasladado de inmediato a los calabozos de la Comisaría 26ta.

Durante la requisa exhaustiva del domicilio, los pesquisas contabilizaron un millonario y peligroso arsenal compuesto por armas cortas y municiones de uso civil y condicionado:

Efectos secuestrados por Flagrancia:

- 1 pistola calibre 22 modelo 644 serie N° 056988

- 1 revólver calibre 32 Pucará con numeración limada

- Municiones calibre 36 UAB (02), 12 UAB (02), 16 UAB (04), 3,57 (03), 22 (19), 38 corto (04), 38 SPL (04), 32 (03) y una vaina servida

Efectos secuestrados por Drogas Ilegales:

- 05 plantas de cannabis sativa

Doble causa judicial

A los delitos contra la propiedad y la tenencia ilegal de armas de fuego que se investigan bajo el sistema especial de Flagrancia, se le sumó un frente judicial inesperado.

En el patio y sectores internos de la vivienda, personal policial detectó la presencia de 5 plantas de cannabis sativa, por lo que se dio inmediata participación al fuero de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

Se espera que en las próximas horas Carrizo sea sometido a la audiencia de presentación en los tribunales locales de Flagrancia, mientras que el Juzgado Federal evaluará los pasos a seguir respecto a las sustancias incautadas.