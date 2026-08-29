Chimbas festeja el Día del Niño con una tarde llena de juegos, shows y personajes de Marvel

La celebración será este sábado 29 de agosto, de 15 a 18, en el Parque de Chimbas. Habrá espectáculos circenses, actividades recreativas y transporte gratuito para chicos de hasta 12 años.

Chimbas se prepara para vivir una tarde especial para las infancias. Este sábado 29 de agosto, el Parque de Chimbas será escenario de un gran festejo por el Día del Niño, con propuestas gratuitas para que los más chicos puedan disfrutar junto a sus familias.

La jornada se desarrollará de 15 a 18 horas y contará con diferentes atractivos, entre ellos la presencia de personajes de Marvel, juegos y espectáculos circenses. La propuesta apunta a generar un espacio de entretenimiento y encuentro para las familias sanjuaninas.

Transporte gratuito para los chicos Como parte de la celebración, las empresas Albardón y El Triunfo ofrecerán pasaje gratuito para niños de hasta 12 años que utilicen las líneas que llegan hasta el Parque de Chimbas.

El beneficio estará disponible este sábado desde las 11 hasta las 21 horas, lo que permitirá facilitar el traslado de las familias que quieran participar del festejo.

Una celebración que recorrió Chimbas La actividad en el Parque será el cierre de una serie de propuestas que se llevaron adelante durante agosto en distintos sectores del departamento.