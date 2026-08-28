Anegamientos en la Ruta 40: trabajan para normalizar la circulación en Chimbas

El agua acumulada afecta los laterales Este y Oeste entre Centenario y Rodríguez. Las cuadrillas realizan tareas de limpieza, desobstrucción y extracción.

Los anegamientos complicaron desde la noche del jueves la circulación por un tramo de la Ruta Nacional 40, en Chimbas. Ante esta situación, la Municipalidad desplegó cuadrillas desde las primeras horas de este viernes para limpiar el sector, retirar los residuos arrastrados y recuperar el normal escurrimiento del agua.

El operativo se concentra en los laterales Este y Oeste de la Ruta 40, entre las calles Centenario y Rodríguez, donde se acumuló una importante cantidad de agua.

Según informaron desde el Municipio, el inconveniente se originó por el importante caudal que llegó al sector y arrastró restos provenientes de la monda, barro y otros residuos. El material terminó generando obstrucciones en las acequias y dificultó el escurrimiento.

Frente a esta situación, las cuadrillas municipales comenzaron con tareas de limpieza y desobstrucción de cunetas, además del retiro del material que fue arrastrado por el agua.

También se dispuso la presencia de camiones cisterna para extraer el agua acumulada y acelerar el proceso de recuperación de la circulación.