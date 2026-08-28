    • 28 de agosto de 2026 - 09:47

    San Martín apuesta a la cultura y tradición: convoca a bailarines para integrar el Ballet Municipal

    Las audiciones para incorporarse al cuerpo de bailarines de San Martín arrancan el jueves 3 de enero.

    La Municipalidad de San Martín convoca a bailarines para conformar el Ballet Municipal.

    La Municipalidad de San Martín convoca a bailarines para conformar el Ballet Municipal.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Municipalidad de San Martín abre formalmente las puertas a una nueva propuesta artística que promete ocupar un importante lugar en la agenda cultural del departamento. Se trata de la convocatoria abierta para conformar el esperado Ballet Municipal, un proyecto diseñado para integrar a bailarines y bailarinas locales en un cuerpo de baile diverso y representativo.

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    Esta iniciativa surge con el objetivo de consolidar un espacio institucional de formación, contención y expresión artística para quienes se dedican a la danza. A través de este elenco, el municipio busca fusionar diferentes estilos e identidades de danzas, abarcando desde bailes folclóricos y el tango hasta expresiones contemporáneas, urbanas y clásicas. La propuesta se enmarca en la gestión de la intendente Analía Becerra, reafirmando el compromiso de continuar generando oportunidades de desarrollo cultural para los talentos del departamento.

    Requisitos y detalles de las audiciones en San Martín

    La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que cuenten con conocimientos previos y trayectoria o experiencia en la disciplina. El proceso de selección presencial permitirá evaluar a los aspirantes para conformar el equipo que representará a San Martín en los principales escenarios locales y provinciales.

    • Fecha: jueves 3 de septiembre
    • Horario: de 19:00 a 21:00 horas
    • Lugar: Casa de la Historia y la Cultura de San Martín

    Información de contacto

    Aquellas personas interesadas en resolver dudas, obtener mayores detalles sobre la dinámica de selección o realizar consultas previas pueden ponerse en contacto directo con la organización a través de la vía telefónica habilitada:

    • Teléfono de contacto: 264 5574301

    Con esta acción, la comuna renueva su apuesta por el arte local, fortaleciendo el entramado cultural y brindando una plataforma profesional para los artistas del departamento.

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