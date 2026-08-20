    • 20 de agosto de 2026 - 14:30

    San Martín lanza una campaña gratuita de prevención de cáncer de próstata: conocé cuándo y dónde será

    El municipio de San Martín y la Fundación Sanatorio Argentino ofrecerán controles médicos sin costo para los vecinos del departamento.

    En San Martín habrá una nueva campaña gratuita de prevención del cáncer de próstata,

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de San Martín, junto a la Fundación Sanatorio Argentino, llevará a cabo una importante Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata. Esta iniciativa busca incentivar los controles periódicos en la comunidad masculina, destacando que el diagnóstico a tiempo es la herramienta más eficaz para cuidar la salud y salvar vidas.

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    A lo largo del año realizan direntes campañas de prevención del cáncer de próstata en San Martín.

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    Durante las jornadas programadas, los asistentes podrán acceder de forma completamente gratuita a una propuesta médica integral que abarca tres instancias clave:

    • Análisis de laboratorio: estudios bioquímicos específicos para la detección temprana.
    • Diagnóstico por imágenes: evaluaciones complementarias para un chequeo exhaustivo.
    • Consulta con urólogo: atención médica especializada para una valoración profesional personalizada.

    Destinatarios de la campaña en San Martín

    La convocatoria está destinada a los hombres residentes en el departamento de San Martín que cumplan con los siguientes criterios de edad y antecedentes médicos:

    • Mayores de 40 años: que cuenten con antecedentes familiares directos de cáncer de próstata (de 1° y 2° grado).
    • Mayores de 45 años: sin antecedentes familiares de la enfermedad.

    Fechas, horarios y lugar de atención

    Las actividades operativas de chequeo médico se desarrollarán en dos jornadas en el Centro de Jubilados San Isidro Labrador, en el horario de 9:00 a 13:00 horas:

    • Primera jornada: miércoles 26 de agosto.
    • Segunda jornada: martes 1 de septiembre.

    Proceso de inscripción y contacto

    Dado que los cupos son limitados, las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa obligatoria. El periodo para anotarse estará habilitado desde este jueves 20 hasta el lunes 24 de agosto.

    La gestión de las solicitudes se realiza a través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal. Para pedir información detallada, conocer los requisitos particulares o completar el registro de inscripción, se debe llamar o enviar un mensaje al teléfono 264 589-8113. Cabe señalar que los requisitos específicos solicitados serán detallados de manera individual al momento de concretar la inscripción.

    Desde la comuna invitan a toda la población masculina a sumarse a esta propuesta, recordando que la prevención y los estudios de rutina son pasos fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida.

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