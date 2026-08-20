San Martín lanza una campaña gratuita de prevención de cáncer de próstata: conocé cuándo y dónde será

El municipio de San Martín , junto a la Fundación Sanatorio Argentino, llevará a cabo una importante Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata. Esta iniciativa busca incentivar los controles periódicos en la comunidad masculina, destacando que el diagnóstico a tiempo es la herramienta más eficaz para cuidar la salud y salvar vidas.

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Durante las jornadas programadas, los asistentes podrán acceder de forma completamente gratuita a una propuesta médica integral que abarca tres instancias clave:

A lo largo del año realizan direntes campañas de prevención del cáncer de próstata en San Martín.

La convocatoria está destinada a los hombres residentes en el departamento de San Martín que cumplan con los siguientes criterios de edad y antecedentes médicos:

Las actividades operativas de chequeo médico se desarrollarán en dos jornadas en el Centro de Jubilados San Isidro Labrador , en el horario de 9:00 a 13:00 horas :

Dado que los cupos son limitados , las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa obligatoria. El periodo para anotarse estará habilitado desde este jueves 20 hasta el lunes 24 de agosto .

La gestión de las solicitudes se realiza a través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal. Para pedir información detallada, conocer los requisitos particulares o completar el registro de inscripción, se debe llamar o enviar un mensaje al teléfono 264 589-8113. Cabe señalar que los requisitos específicos solicitados serán detallados de manera individual al momento de concretar la inscripción.

Desde la comuna invitan a toda la población masculina a sumarse a esta propuesta, recordando que la prevención y los estudios de rutina son pasos fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida.