El nuevo espacio público recuerda a Jorge Lucio Antúnez, vecino de San Martín que perdió la vida en el atentado contra la AMIA en 1994, y reafirma el compromiso de la comunidad con la memoria, el respeto y la justicia.

San Martín inauguró la Plaza Jorge Lucio Antúnez en memoria de un vecino fallecido en la AMIA

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La Municipalidad de San Martín inauguró la Plaza Jorge Lucio Antúnez, un nuevo espacio público destinado a mantener viva la memoria de un vecino sanmartiniano que perdió la vida en el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994.

El emotivo acto contó con la presencia de la Intendente Analía Becerra, junto a Viviana Antúnez, hermana de Jorge, y Gustavo Antúnez, su tío; el Diputado Nacional Cristian Andino; la Diputada Provincial Marta Gramajo; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Edgar Orozco; concejales y autoridades municipales.

También estuvieron presentes Mario Sobol, representante de la AMIA; Marina Degtiar, representante de la DAIA; Iaron Goransky, Presidente de la Sociedad Israelita de San Juan; y los integrantes de su Comisión Directiva Marcos Spollanky, Ruthy Ovinos y Leonardo Siere.