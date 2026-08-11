El nuevo puente del lago del Parque de Mayo ya tiene su estructura principal terminada

La obra demandó más de 425 toneladas de hormigón y el trabajo coordinado de 25 operarios. El puente tendrá más de 70 metros de longitud y es una de las piezas centrales de la renovación del parque.

El nuevo puente sobre el lago del Parque de Mayo ya cuenta con su estructura principal terminada luego de finalizar una de las etapas más importantes de la obra: el hormigonado de la losa, las vigas, las barandas y los cabezales de las columnas. El trabajo demandó más de 425 toneladas de hormigón y la participación de más de 25 operarios.

La construcción, que forma parte de la remodelación integral del Sector 2 del Parque de Mayo, avanza con un puente peatonal de más de 70 metros de longitud, que comienza a mostrar su forma definitiva y será uno de los principales elementos de la renovación de este espacio verde.

El nuevo puente del lago del Parque de Mayo. La estructura se construyó en dos grandes etapas. La primera se realizó en junio, con la ejecución de las 16 columnas que sostienen el puente. En esta segunda instancia se completó el hormigonado de los distintos componentes de la estructura principal, incluida la superficie por la que circularán los visitantes una vez que la obra esté finalizada.

Para esta etapa se utilizaron alrededor de 160 metros cúbicos de hormigón H-30, equivalentes a más de 425 toneladas. Las tareas requirieron la coordinación de más de 25 trabajadores, que realizaron en simultáneo la colocación del material, el control de los encofrados, la verificación de niveles y las terminaciones.

El nuevo puente del lago del Parque de Mayo. El hormigonado se realizó de manera progresiva, avanzando de un extremo al otro del puente para distribuir el peso de manera uniforme y mantener la estabilidad de la estructura durante todo el procedimiento. También se controlaron las canalizaciones que permitirán incorporar posteriormente la instalación eléctrica.