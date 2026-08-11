Tomás Ferrandiz Quiroz, el sanjuanino de 11 años que va por un lugar en la Selección Nacional de Judo

A sus 11 años, Tomás Ferrandiz Quiroz dejó de ser sólo una promesa del deporte de combate sanjuanino para transformarse en una realidad . Integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, sostiene una disciplina de entrenamiento poco habitual para su edad y un nivel de autoexigencia que sorprende a sus entrenadores.

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Actualmente, el joven atleta lidera el ranking argentino tanto en Judo como en Jiu Jitsu , un presente que acaba de abrirle las puertas a una nueva oportunidad: representar al país.

Tomás recibió este lunes la confirmación oficial para integrarse al campo de entrenamiento juvenil Sub-13 y Sub-15 , que se desarrollará del 28 al 30 de agosto en Caseros, Buenos Aires . El alojamiento será en el Polideportivo CEDEM N°1 y las actividades técnicas se realizarán en el Centro de Educación Física N°123.

La concentración será clave, ya que allí serán evaluadas algunas de las mejores proyecciones del país para conformar los seleccionados nacionales que competirán en los Campeonatos Panamericanos y los Juegos Sudamericanos Escolares en Cancún .

El recorrido deportivo de Tomás comenzó en 2022 , en la disciplina de Artes Marciales Tradicionales, de la mano del profesor Martín Molina . Desde sus primeros pasos sorprendió al ambiente marcial y alcanzó el cinturón negro a temprana edad.

Desde entonces, fue sumando experiencias y resultados en distintas disciplinas:

Kick Boxing: obtuvo el título y el cinturón de campeón en Buenos Aires.

obtuvo el título y el cinturón de campeón en Buenos Aires. Lucha Olímpica y Lucha de Playa: se consagró ganador en todos los certámenes que disputó.

se consagró ganador en todos los certámenes que disputó. Jiu Jitsu: comenzó a competir en 2023 y ganó cinco torneos nacionales de manera consecutiva, entre ellos el Grand Prix y el Campeonato Argentino. En 2025, además, logró el tercer puesto en el Mundial de Jiu Jitsu disputado en San Pablo, Brasil.

El día a día del joven campeón

Actualmente, el deportista sanjuanino divide su preparación entre el Dojo Kimura, ubicado dentro del Camping UTA San Juan, y el Consejo de Ciencias Económicas.

Su formación integral está guiada por dos figuras fundamentales: el profesor Martín Molina, quien lo acompaña desde sus inicios en Artes Marciales Tradicionales, Lucha, Judo y Jiu Jitsu, y el profesor Luis Meritello, clave en su crecimiento técnico y en la confianza que muestra sobre el tatami dentro del Judo.

La convocatoria para buscar un lugar en la Selección Nacional generó una profunda emoción en su entorno más cercano. Jaime Ferrandiz, padre de Tomás, expresó el sentimiento de la familia tras recibir la noticia.

“Siempre soñamos con esto y trabajamos para esto. Sin embargo, nos sorprendió el mail y nos llenó de emoción, orgullo y felicidad. Es el resultado del trabajo, la convicción y el apoyo incondicional de su familia”, señaló.

Ahora, Tomás tendrá una nueva oportunidad para demostrar todo lo construido en estos años. Con apenas 11 años, el sanjuanino ya acumula títulos, experiencia internacional y una convocatoria que puede marcar un nuevo paso en su carrera deportiva.